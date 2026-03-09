Desaparece una octogenaria en Lalín (Pontevedra) pero el operativo de búsqueda la localiza poco después

Susto con final feliz en Lalín, Pontevedra. Una mujer desapareció de su vivienda en este municipio pontevedrés en torno a las 13:00 horas de este pasado domingo. Un particular alertó, poco después -a las 16:00 horas- de su ausencia a los servicios de emergencias.

Por lo anterior, se activó un operativo de búsqueda al que se sumaría, poco después, la unidad de drones de la Axencia Galega de Emerxencias. El operativo, coordinado por la Guardia Civil, trabajó en la zona del lugar de Ludeiro, en la parroquia de Soutolongo.

En la búsqueda participaron, además de la Guardia Civil, efectivos del GES de Lalín, miembros de Protección Civil de la localidad y agentes de la Policía Local. Asimismo, se incorporaron al dispositivo el Grupo Especial de Localización y Rescate, con perros especializados, y la Unidad Operativa de Drones del Grupo de Apoyo Logístico (GALI) de la Axega.

Poco después y para alegría de su familia, la mujer fue localizada sobre las 21:30 de la pasada noche en una vivienda próxima a la suya y en buen estado de salud, tal y como recogió Europa Press.