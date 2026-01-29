El Cocido de Lalín nombra una nueva comendadora: la conselleira María Martínez Allegue

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha sido nombrada nueva comendadora del Cocido de Lalín 2026.

Así lo ha anunciado el alcalde lalinense en un comunicado, en el que destaca que con este nombramiento se reconoce la "receptividad que demuestra" la conselleira con la localidad en el ámbito de las infraestructuras y de la vivienda, además de su "sensibilidad y disposición permanente" para atender y dar respuesta a las demandas formuladas desde el ayuntamiento pontevedrés en relación a las competencias de su departamento autonómico.

Allegue se suma a los comendadores ya confirmados: el cirujano torácico de referencia mundial y pregonero de la feria, Diego González Rivas; la escritora y psicóloga Irene Villa; el seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente; el empresario lalinense Ramiro Mejuto; el físico y divulgador científico Jorge Mira; la concejala de Turismo de Madrid, Almudena Maíllo; y el escritor, pintor y coleccionista Antonio A. Chávez Cuiñas.