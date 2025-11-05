Muere una mujer de 82 años en Silleda (Pontevedra) en un accidente de tráfico

Una mujer ha fallecido este miércoles por la tarde en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 1,5 de la EP-6504, en Negreiros, Silleda (Pontevedra).

Según fuentes de la Guardia Civil que recoge Europa Press, el siniestro tuvo lugar alrededor de las 18:40 horas. La mujer, de 82 años de edad, se salió de la vía en la carretera que va a la iglesia de San Martiño de Negreiros.

Por su parte, el CIA 112 Galicia ha informado de que el en operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Silleda y la Guardia Civil de Tráfico.