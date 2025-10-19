El alcalde de A Estrada (Pontevedra), nombrado nuevo presidente de la agrupación local del PP

El alcalde de A Estrada (Pontevedra), Gonzalo Louzao, ha sido elegido nuevo presidente de la agrupación local del PP y sucederá en el cargo al exregidor y actual conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López, que ocupó el puesto durante los pasados 15 años.

Esta es la decisión tomada en el 11º Congreso Local del PP da Estrada celebrado este domingo ante la presencia de 600 militantes y hasta 200 invitados más. El acto celebrado en el pabellón municipal Coto Ferreiro ha servido para agradecer a López su trabajo y recibir a Louzao con "ilusión, ambición y optimismo", según destaca la formación política.

El alcalde estradense se ha comprometido ante su predecesor, tras agradecer a los presidentes autonómico y provincial del PPdeG (Alfonso Rueda y Luis López) y al partido y a su militancia, a continuar con el "increíble" legado de los pasados 15 años y "reforzar e impulsar A Estrada de las oportunidades".

Louzao, que ha desgranado su proyecto centrado en la "continuidad de la modernización" de la villa, ha detallado la importancia de tres inversiones con los que está trabajando de la mano de la Xunta, que son la autovía a Santiago, la puesta a disposición de más suelo empresarial y la creación de vivienda.

Por otra parte, en su intervención, el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha situado a A Estrada como ejemplo de que los concellos "también están llamados a hacer cosas grandes por Galicia" si cuentan a su frente con líderes que, como Gonzalo Louzao, sepan "aprovechar las oportunidades y hacerlas realidad desde la colaboración, el trabajo, la unión y la positividad".

Así, ha hablado de un relevo "hecho perfectamente" y de un líder "con el atrevimiento y las condiciones necesarias para convertirse en el mejor sustituto para un gran alcalde".