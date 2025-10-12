Un incendio activo en Rodeiro (Pontevedra) calcina más de 20 hectáreas

Un efectivo trabaja en un incendio forestal en Baleira, Lugo. Imagen de archivo. Carlos Castro / EP

Un incendio forestal se encuentra activo esta tarde en el municipio pontevedrés de Rodeiro, en la parroquia de Carboentes, situado en la comarca de Deza. Por el momento calcina más de 20 hectáreas, según los últimos datos de Medio Rural.

El fuego se originó a las 14:26 horas de este domingo y para su extinción se ha movilizado a 2 técnicos, 4 agentes, 9 brigadistas, 7 motobombas, 2 palas, 6 helicópteros y 6 aviones.