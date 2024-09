Rueda atribuye a "decisiones personales" la reintegración y la renuncia de los ediles condenado e investigado por 'viogén'

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha atribuído a una "decisión personal" la reintegración y renuncia, respectivamente, de los ediles de A Illa y Ribadavia condenado e investigado por violencia de género. Lo ha hecho tras el Consello de la Xunta celebrado hoy en Santiago y en respuesta a la pregunta de un periodista.

En lo tocante al primer caso, se trata del concejal de la formación azul en A Illa de Arousa, condenado en 2011 por violencia machista y convertido, tras hacerse público este suceso, en edil no adscrito. Matías González Cañón, que ganó en A Illa los comicios de 2023 pese a la polémica, se reintegró en el partido este 2024.

A pesar de que, inicialmente, la formación le había pedido que abandonara sus filas y avanzó que "no pasaría a integrar el grupo municipal del Partido Popular en la Illa de Arousa", finalmente terminó reintegrando a González Cañón a sus filas, según fuentes de la propia formación, "para respetar la voluntad de las urnas".

En lo que tiene que ver con Juan Carlos Fernández, hasta la pasada semana edil de Servicios Municipales de Ribadavia, éste renunció a su cargo y al propio partido -también PP- tras ser detenido y, actualmente, investigado, por la comisión de un supuesto delito de violencia machista. Desde el PP provincial aseguraron que el exedil entiendía que era "la mejor decisión para no dañar la imagen del ayuntamiento".

Sobre las decisiones, en cualquier caso, diferentes, Rueda contestó que "non sei se son casos equiparables e, ao final, son decisións persoais. Tampouco sei o novel de incorporación do candidato na Illa". En el caso concreto del concejal de Ribadavia, Rueda afirmó, eso sí, que la continuidad "non procedía".