El alcalde de Mondariz-Balneario (Pontevedra) desmiente la presencia de inmigrantes en el colegio público

El alcalde de Mondariz Balneario, César Gil Bernárdez, desmiente que haya inmigrantes viviendo en el CEIP Mondariz-Balneario tras reavivarse la polémica en redes. Esta mañana, X (red social antes conocida como Twitter), amanecía con numerosas publicaciones de un vídeo grabado en las inmediaciones del centro escolar en el que se mostraba a cerca de 200 inmigrantes viviendo en el colegio.

Ante esta información, no faltaron los comentarios de usuarios que "denunciaban" la situación con polémicos comentarios. "Han metido en un colegio a más de 200 inmigrantes ilegales. El director aconseja a las madres que sus hijas no lleven falda. Los padres están atemorizados" o "Mis hijos e hijas no irían al colegio hasta que estuviese libre de esa gente", son algunos de los que se pueden leer en redes.

Sin embargo, Gil Bernárdez desmiente la situación y explica que este vídeo está totalmente sacado de contexto. "Ese es un vídeo que salió publicado hace un mes, cuando ellos llegaron. El colegio durante los meses de verano se transforma en una residencia para diferentes actividades, y durante el mes de agosto estos migrantes estuvieron residiendo en el colegio porque está habilitado como espacio para residir", aclara el alcalde.

Sin embargo, con el comienzo el ciclo escolar el 1 de septiembre, estas personas fueron trasladadas al hotel de localidad. "Es algo que hay que aclarar. Parece que este vídeo es en la actualidad y tiene un mes de antigüedad", recalca Gil Bernárdez. Además, el alcalde resalta que estos imigrantes no asisten al colegio ni acceden a las inmediaciones del recinto escolar.

Pese a este incidente, el alcalde apunta que la acogida está siendo "muy positiva", aunque, "por supuesto, también hay voces negativas". "Cuando llegaron había un poco de preocupación de cómo habían llegado 180 inmigrantes a un pueblo tan pequeño. pero ahora ha vuelto la realidad y están muy integrados. Todo sigue su paz, la gente está respondiendo muy bien, los vecinos nos están llamando para echarles una mano con su integración", explica Gil Bernárdez.