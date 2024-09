Ni Santander ni Laredo: este es el municipio cántabro en el que abrirá un esperado Mercadona

Mercadona ampliará su presencia en Cantabria con una nueva apertura que será su número trece en la región norteña, si todo marcha según lo previsto y lo anunciado por el propio grupo valenciano. Este nuevo establecimiento se situará en el polígono industrial compartido por los municipios de Medio Cudeyo y Marina de Cudeyo y concretamente en la zona de Solares.

Una nueva y esperada apertura en la zona, para la que se estima una inversión cercana a los seis millones de euros y que además, se espera que genere más de 40 empleos. Sin embargo, este nuevo proyecto de la cadena de supermercados en Cantabria no abrirá sus puertas antes de la segunda mitad del próximo año.

En cuanto a la construcción de este nuevo supermercado de Mercadona en el municipio de Solares, ya ha dado comienzo en una parcela que estaba disponible dentro una zona estratégica del polígono industrial Marina-Medio Cuyedo muy próxima a la carretera S-10, una de las vías con mayor afluencia de tráfico en la zona.

Una manera de expandir su presencia en Cantabria y a la vez, abarcar áreas donde hasta el momento no contaba con tiendas. Todo ello acercándose a Solares, la localidad más próxima en esta ubicación y a la vez cubrir otras zonas con más población como Pedreña y Entrambasaguas, las cuales multiplican el número de visitantes sobre todo en la época estival.

Otro de los aspectos que destacará de este Mercadona en Cantabria, es que será un modelo de tienda eficiente que la cadena de supermercados ya ha estado implementando en otras localizaciones. En cuanto a los diferentes espacios con los que contará, esta nueva tienda Mercadona contará con una sala de ventas de 1.800 metros cuadrados, además de que también dispondrá de un amplio aparcamiento con capacidad para 224 plazas, incluyendo seis para vehículos eléctricos y cinco reservadas para autocaravanas.

Otras ubicaciones en Cantabria

Una tienda muy esperada en el municipio que sería la número trece en Cantabria, donde también se espera un nuevo proyecto de apertura próximo en Santander, que todavía sigue en marcha dentro de la renovación del Mercado de México.

Entre los supermercados de Mercadona que pueden encontrarse actualmente en Cantabria, encontramos las siguientes localizaciones:

Mercadona Laredo (Wenceslao Lopez Albo, 15)

Mercadona en Cabezón de la Sal (Pol. Las Navas, 1)

Mercadona en Maliaño (C/Enrique Gran, 4)

Mercadona en Astillero (C/ Ría de Solía, 7)

Mercadona en Camargo (Pol. Ind. la Esprilla, 1)

Mercadona en Santander (C/Castilla, 71)

Mercadona en Santander (C/ Julio Jaurena, 4)

Mercadona en Torrelavega (Av. Oviedo, 3)

Mercadona en Sierrapando (Av. de Bilbao, 101)

Mercadona en Santander (C/Gutiérrez Solana, 18)

Mercadona Santander (C/ José Pueyo s/n)

Mercadona Reinosa (Av. Cantabria, 78)

Esta nueva apertura no solo refuerza la presencia de la cadena de supermercados en Cantabria, sino que también representa un nuevo impulso económico para la región. Y es que, esta creación de más de 40 empleos directos contribuirá al desarrollo local, especialmente en los municipios de Medio Cudeyo y Marina de Cudeyo, que se verán beneficiados tanto por la actividad comercial como por la afluencia de clientes a la zona.

La elección del polígono industrial Marina-Medio Cudeyo como emplazamiento para este nuevo Mercadona no es casual. Se trata de una ubicación estratégica que no solo está bien conectada con otras localidades importantes a través de la S-10, sino que también permite a la cadena cubrir un área donde aún no tenía presencia directa. De este modo, Mercadona se acerca a un mayor número de clientes, incluyendo a los habitantes de Pedreña, Entrambasaguas y otras localidades cercanas, que ahora tendrán acceso más conveniente a la oferta de productos y servicios de la cadena.