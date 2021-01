Horóscopo semanal del 4 al 10 de enero: predicciones sobre amor, dinero y trabajo

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El 4, lunes, es un día en el que tu carácter estará muy abierto y expansivo, lo que te asegurará determinación y rapidez en todas tus acciones. Notarás que tus emociones te ayudarán en tus relaciones con los demás y será un día provechoso en cuanto a los temas y actividades profesionales y relacionados con el trabajo. El martes 5, será un día muy activo y benéfico: tu carácter será muy agradable y simpático. Deberás mostrar que las novedades son prácticas y sólidas y te emplearás a fondo en ellas; la manera de llevar tus asuntos deberá ser muy organizada, ya que los mismos estarán muy diversificados. No te gustaría dejar todo al azar. Seguir leyendo...

Tauro: El día 4, lunes, es un día en el cual tu forma de dar cariño tendrá que filtrarse a través de los ojos con los que miras el pasado y con lo que esperas un productivo futuro, para asimilar con atención una combinación equilibrada entre ambos. Tus retos en las actividades deberás tratarlos con sumo cuidado y deberás conocer tus habilidades para utilizarlas siempre que te hagan falta. El martes 5, deberás poner de acuerdo las emociones y los sentimientos, para combinarlos de una manera beneficiosa que te ayude a mostrar tu forma de ser agradable en las relaciones con los demás. Utiliza tu percepción en momentos de dudas y sigue tu instinto en momentos de confusión. Tú tienes las respuestas a tus preguntas. Presta atención y lo verás. Seguir leyendo...

Géminis: El 4, lunes, será un momento en el que tu carácter estará ciertamente un poco revuelto, lo que significa que tendrás que limar tus expresiones y tu manera de comportarte para evitar que todo lo que lleves adelante sea confuso o demasiado impulsivo. Tendrás que hacer uso de tu forma práctica de ser y especialmente de tu "sexto sentido", que te ayudará en todo momento. El martes 5, será un día para conectar íntimamente con tu subconsciente, y así podrás sacar a la luz la verdadera realidad de lo que quieres plasmar. Esto lo conseguirás por varios métodos: uno de ellos, sería la relajación y otro, por ejemplo, sería seguir lo primero que tu corazón te indique, y de esta manera no te equivocarás nunca. Seguir leyendo...

Cáncer: El lunes día 4, tu gran esmero y cuidado en todo te ayudarán a ser una persona precisa. Y con ello podrás asegurarte de que los resultados sean sólidos y firmes en tus acciones. Tu originalidad en tus realizaciones, que serán firmes y seguras, te ayudará a dar lo mejor de ti. Pon atención a tu extrema sensibilidad, que podría estropear alguna acción en este día. El martes 5 es un día en el que te centrarás en la solidez y en la seguridad de tus acciones. Será importante que cuides de tu salud, y especialmente que analices todo lo que rodea al trabajo, pues te darás cuenta de que necesitas poner más optimismo y pasión. Deberás prestar mucha atención a posibles inconvenientes si perteneces al segundo decanato del signo. Seguir leyendo...

Leo: El día 4, lunes, será un día estupendo, ya que podrás aprovechar tus máximas expectativas en asuntos profesionales o de marcado carácter social. Te dejarás guiar por tu interior y por tus percepciones y por ello tendrás la seguridad y la confianza de que vas por el buen camino. Es un momento en el cual se te ofrecerán muchas oportunidades y también podrías ayudar a alguna persona que lo necesite, lo que te hará sentir mucha plenitud. El martes 5 contarás con una madurez y una gran solidez de pensamiento, y también lo conseguirás en tu forma de actuar. El último decanato del signo atravesará por algún momento de incertidumbre en las ideas y pensamientos, lo que implica que tendrás que descartar aquellos que no sean lógicos. Tu creatividad y tus capacidades personales estarán de enhorabuena. Seguir leyendo...

Virgo: El 4, lunes, es un día en el que deberías dejarte guiar por tu intuición, que será la que te ayude en tus decisiones, porque tu mente irá como un tiovivo a toda velocidad, por lo que necesitas tranquilizarla y funcionar de una manera mucho más pragmática y sensata. De esta manera surgirán las mejores ideas y te darás cuenta de que todo lo que realices será mucho más acertado y sólido. El martes 5, tendrás que poner mucha atención para que tu crítica sea constructiva, y no destruyas todo lo que has creado después de tanto tiempo. Conseguirás unificar tu solidez con tu mundo emocional y esto será un gran avance en todos los terrenos de tu vida. Aprovecha la calidez y la luminosidad que hoy tendrá tu sonrisa. Seguir leyendo...

Libra: El día 4, tus acciones serán muy fructíferas y recogerás el fruto de todo lo que has sembrado. Por ello te sentirás con mucha alegría y felicidad. Podrás combinar tu arte con la capacidad de encontrar soluciones a algunos problemas que te acucian. Y lo más sencillo será que te dejes guiar por el corazón, ya que él nunca se equivoca y te darán las respuestas oportunas. El martes 5, durante este día podrás llegar a acuerdos constructivos, siempre que mantengas las emociones a raya. Tendrás que aprender a tender un puente entre lo antiguo y lo que está por venir, ya que te encuentras en el medio de los dos. No te fijes tanto en los asuntos negativos del pasado. Al contrario, utilízalos como una catapulta que te lleva hacia el futuro. Seguir leyendo...

Escorpio: El día 4, lunes, es el momento ideal para dialogar y dejar las cosas claras con algunas personas con las que tienes algunas dificultades; podrás resolver todo si pones mucho cariño de tu parte. La suerte te acompañará si sabes sacar el máximo partido a tu fuerza de voluntad y a la seriedad con la que afrontas todo en la vida. No te olvides de sonreír. El martes 5, te darás cuenta de que tú solidez deberá ser armoniosa para poder conseguir los resultados que tú quieres. Hay mucho en juego, y tienes que obviar las emociones que están volando a tu alrededor. La actividad es favorable siempre que no sea demasiado impetuosa, pero también es necesario el diálogo y el entendimiento con otras personas con los que te cuesta comunicarte. Tendrás que ser más flexible y menos testaruda, porque estás en un momento en el cual hay muchas cosas en juego y lo más importante es tu forma de relacionarte con los demás. Por eso no deberías tirar por la borda todo lo que has logrado después de tanto tiempo. Es un momento ideal para solucionar algún problema interno que te acucia desde hace mucho tiempo. Seguir leyendo...

Sagitario: El 4, lunes, te centrarás en tus asuntos hogareños y en remodelar los espacios donde vives, sea para sentirte más a gusto y que el estilo sea más minimalista. Esto te hará ver tu realidad de una manera más sencilla y podrás plantearte los retos con mayor confianza y seguridad. Tus proyectos serán más sólidos y trabajados. El martes 5, tendrás que ser una persona más flexible y menos testaruda, porque estás en un momento en el cual hay muchas cosas en juego. Y lo más importante es tu forma de relacionarte con los demás. Por eso no deberías tirar por la borda todo lo que has logrado después de tanto tiempo. Es un momento ideal para solucionar algún problema interno que te acucia desde hace mucho tiempo. Seguir leyendo...

Capricornio: El día 4, hoy te darás cuenta de que tu vida está pasando por unos cambios muy intensos y que para conseguir todo lo que pretendes deberás ser una persona práctica y que realice todo de una forma metódica. Si reconoces ciertos problemas que tuviste en el pasado podrás integrarlos en tu vida y sacar el máximo partido a tu nueva forma de ser y de sentir. El martes 5, notarás que estás suavizando el carácter y que sientes menos tensión que antes; esto te ayudará a programar nuevas ideas, y también a aprender a llevarte mejor con los demás. Si te cuesta mostrar tu ingenio original, el mejor remedio será que acudas a tus percepciones interiores, porque a través de ellas encontrarás las mejores soluciones. Seguir leyendo...

Acuario: El día 4, lunes, tu fortaleza radica en ti, y en la seguridad de que todo se va a agilizar de una manera muy positiva, y que te ayudará a solucionar muchos asuntos que están pendientes. Notarás que hay mucho movimiento, y que por eso lo más importante será tomártelo todo con mucha tranquilidad. Deberás ser una persona muy sensata y mantener el equilibrio en todo momento. El martes 5 será un día en el que la suerte te acompañará siempre que seas capaz de mantenerte con una gran tranquilidad y con una firme consciencia que te ayudará en todo momento. La suerte te ayudará en tus proyecciones sociales, y en todo lo que realices de cara a tus actividades. Así que estás en un momento álgido y muy especial. Seguir leyendo...

Piscis: El día 4, lunes, en este día todo estará un poco revuelto, y por eso deberías de tener más calma que ningún otro día. Es aconsejable equilibrar tus emociones, y saber qué tiempo vas a emplear en tus actividades y cuánto a la familia. Te vas a centrar principalmente en las acciones para ayudar a los demás, ya que es una tarea que te hace muy feliz. El martes 5, lo más aconsejable será profundizar en tus ideas, a través de tu carácter firme y sólido, por lo que podrás hacer frente a un montón de asuntos variados que requieren de tu atención. Para ello lo más importante es que mantengas el equilibrio emocional y la confianza de qué sabrás la atención precisa cada área de tu vida. Seguir leyendo...