Horóscopo semanal del 5 al 11 de octubre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El 5, lunes, hoy lo más importante es valorar lo que tienes y lo que eres. Y tener en cuenta también a los demás; porque cuanto más lo realices, aumentara tu valor y tu entrega. Y todo esto es muy positivo para tus proyectos y para afianzarte en cualquier terreno; especialmente los de naturaleza inmobiliaria. El martes 6, Hoy tu escala de valores estará en entredicho. Y para salir de dudas tendrás que utilizar tu “Sexto sentido” y también tu profundidad de miras. Bucea en lo que significa realmente la vida, para ti. Conseguirás una mayor alegría si logras aproximarte a una parte de “La verdad”; porque esto te marcará desde este momento. Seguir leyendo...

Tauro: El día 5, lunes, es un día en el cual lo que te hará feliz será sentirte libre y con tranquilidad. Tendrás que ocuparte de temas económicos de forma eficaz y tranquila. La originalidad y el amor que ofrezcas a los demás te serán devueltos con creces. Tu mayor herramienta vendrá de ser una persona práctica y con mucha estabilidad en cualquier suceso que ocurra. El martes 6, hoy es un día para ocuparte de asuntos que estén relacionados con tu pareja y con las amistades verdaderas que están siempre cerca de ti. Los tratos que puedan surgir en este día serán muy importantes, ya que tu amabilidad y buena disposición harán milagros. Esto significa que deberías replantearte tu forma de dirigirte a los demás. Seguir leyendo...

Géminis: El 5, lunes, hoy tendrás que dulcificar tu temperamento, porque tienes una oportunidad única para ser una persona agradable y simpática, ya que esto atañe a tus proyectos y a tu salud; porque estarás con mayor tranquilidad, y eso es muy necesario para ti. Contarás en esta jornada con una gran vitalidad e ideas profundas y sopesadas. El martes 6, hoy deberás sentirte muy bien cuando ayudes a los demás, ya que tu tarea estará facilitada y esto es una gran alegría para ellos y para ti. Se coherente, y una persona amistosa y agradable. Necesitas sentirte en plenitud; y eso lo vas a conseguir hoy si ayudas a personas cercanas. Tú sabes cómo apoyarles y como darles la confianza que les falta. Seguir leyendo...

Cáncer: El lunes día 5, hoy podrás afianzar tus posiciones de forma práctica y además con mucha inspiración y con una gran precisión y originalidad en todos los proyectos que mantengas y en las metas que tengas en mente. Notarás que necesitas mantener tu estabilidad y asegurarte de que todo está bien definido. Tus sentimientos serán profundos. El martes 6, hoy será un día para organizar eventos divertidos poder progresar en tus talentos creativos. Te sentirás como si fueras más joven y como si quisieras divertirte “A tope”; esto es muy relajante, porque la alegría y el esparcimiento hacen milagros en la salud: tanto en la emocional como en la psíquica; y por ende en la física. Seguir leyendo...

Leo: El día 5, lunes, es un día en el que necesitas sentirte libre para actuar a tu aire. Pero lo que más te ayuda es frenar esa rapidez con la que quieres que tus sentimientos de frustración desaparezcan. La vida poco a poco te mostrará cómo eliminar esos pequeños traumas, pero no con prisas. Deberás aprender a ver con los ojos del presente y a no idear más de la cuenta. El martes 6, hoy sentirás que deberías ocuparte de muchos asuntos relacionados con el hogar y con los familiares más cercanos. Organizar de una forma muy intensa todo lo que se relaciona con los bienes inmuebles y con las inversiones; así que prepáralo todo de antemano por si necesitas explicarlo en una reunión, a todos. Será un día importante. Seguir leyendo...

Virgo: El 5, lunes, hoy partes de un día ideal con novedades y mucha iniciativa en todo. Además lo sabrás acompañar de tu simpatía natural y de tu “Buen hacer” en todo lo que te propongas. Es aconsejable que seas una persona pragmática y que además utilices tus talentos de una manera acertada y con paciencia. El martes 6, te darás cuenta de que necesitas reunirte con amistades de siempre y charlar de todo lo que siempre os gusta. Quieres moverte a otros lugares y estar en compañía de personas que te quieren y con las que tienes confianza. La profundidad de la amistad es muy importante para ti. Por eso toda esta jornada será agradable. Seguir leyendo...

Libra: El día 5, hoy te darás cuenta de que tienes acceso directo a tus mejores ideas para poder solventar asuntos que han quedado pendientes por resolver; y que ahora podrás ver con mayor claridad. Todo lo que puedas realizar a favor de tus ideas lógicas y razonadas, se acrecentarán con tu lógica y con el momento de poder utilizarlas. El martes 6, te darás cuenta de que lo más importante es la estabilidad. No solamente la estabilidad económica, sino la que tiene un carácter emocional. Porque si está poco equilibrada, lo demás no servirá de nada. Necesitas sentir que la hierba crece bajo tus pies, y que tus bases económicas, también te sostienen. Necesitas un revulsivo para organizar tu economía. Seguir leyendo...

Escorpio: El día 5, lunes, hoy notarás que te invade una gran tensión emocional y esto es algo que deberás evitar para que no te perjudique en tus asuntos si no sabes equilibrarte. Tu principal reto es aprender a relacionarte con los demás. Y ser una persona más amigable y más positiva; porque la vida a veces no da segundas oportunidades. El martes 6, hoy necesitas un gran día sabático, para estar con tranquilidad y organizar tu vida y la de los tuyos. Todo lo que hoy propongas será secundado por los demás; si eres amable y mantienes la simpatía con los otros. Tu carácter llevará hoy tu sello de una forma muy marcada; así que procura ser agradable. Seguir leyendo...

Sagitario: El 5, lunes, es un día en el que te verás ante un reto; y el mismo te permitirá acceder a la forma en la que brindas afecto o en la que lo recibes. Además atraviesas una temporada de muchos cambios, pero en los mismos contarás con la ayuda de tu guía interior y de tu intuición para salvar cualquier problema. El martes 6, hoy sentirás que tus sueños guardan claves que te ayudarán enormemente y de una manera muy precisa a seguir tu misión en la vida. Necesitas resolver algunas acciones del pasado que han quedado en el aire; y que es preciso cerrar del todo, para cambiar de ciclo. Si no lo consigues pasarás a la siguiente fase de una manera incompleta. Seguir leyendo...

Capricornio: El día 5, hoy, necesitas esperar a tener los planes bien desarrollados para contarlos a los demás. Te hace falta una reflexión profunda sobre todo ello. La paciencia y la esperanza te ayudarán a conseguir grandes beneficios en tu vida. Y además te harán sentir mucha más alegría que en otros momentos. Así que aprovecha y disfruta de la vida. El martes 6, hoy deberías revisar bien tus metas; porque tal vez no hayas acertado en lo que necesitas realizar. Sopesa todo con reflexión, para definirte de una vez por todas. Tus proyectos están prácticamente organizados; pero la convicción debe ser firma para que puedas llevarlos adelante totalmente. Seguir leyendo...

Acuario: El día 5, lunes, hoy notarás que quieres vivir de una forma muy personal, que muchas personas no entienden; ya que tus necesidades son diferentes y quieres tener tu mente ocupada en novedades y también en asuntos relacionados con las conversaciones, especialmente con mujeres. Deberías aprender a comunicarte con la familia de una manera más tranquila y suave. El martes 6, tienes que preparar bien todos los asuntos profesionales o que se refieran a tus ocupaciones. Deberás hacer uso de tu percepción interna y de tu forma de ser agradable; así evitarás equivocaciones que pueden estropear todo lo que estés llevando a cabo. Recuerda que también dependes de cómo te dirijas a los demás. Seguir leyendo...

Piscis: El día 5, lunes, sentirás deseos de transformarte y de cambiar el mundo. Quieres que todo sea más bonito y más agradable. Tu percepción te ayudará en todo lo que tengas que realizar. Y te permitirá ayudar a los demás y sentir una mayor satisfacción personal y un gran bienestar por poder ayudar a otras almas perdidas que pululan a tu alrededor. El martes 6, hoy sentirás deseos de viajar y de conocer otras costumbres que amplíen tu mente y que te hagan sentir nuevamente más vital y “Como un niño con zapatos nuevos”. La vida aún te depara muchas sorpresas increíbles, con las cuales vas a disfrutar muchísimo. Déjate llevar y utiliza tu percepción sutil. Seguir leyendo...