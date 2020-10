Horóscopo semanal Escorpio: amor, dinero y trabajo del 5 al 11 de octubre

Escorpio (nacidos entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre): El día 5, lunes, hoy notarás que te invade una gran tensión emocional y esto es algo que deberás evitar para que no te perjudique en tus asuntos si no sabes equilibrarte. Tu principal reto es aprender a relacionarte con los demás. Y ser una persona más amigable y más positiva; porque la vida a veces no da segundas oportunidades. El martes 6, hoy necesitas un gran día sabático, para estar con tranquilidad y organizar tu vida y la de los tuyos. Todo lo que hoy propongas será secundado por los demás; si eres amable y mantienes la simpatía con los otros. Tu carácter llevará hoy tu sello de una forma muy marcada; así que procura ser agradable.

El miércoles 7, es un día en el que sentirás que no te gusta hablar de los planes que tienes y que te los guardas solamente para ti. Eres como una bomba a punto de explotar. Deberás soltar poco a poco todos esos secretos para tener una vida más sencilla y menos tensa. Disfruta más de la vida y de tus momentos de relax. El jueves 8, necesitas hacer frente a un aspecto muy importante de tu personalidad: evitar centrarte en ti. Tienes que abrirte a los demás, porque si no eres una persona amorosa, estará todo el día a la gresca porque no has sido capaz de dar nada positivo a los demás. Y si no lo haces, tampoco recibirás nada a cambio. Así son las Leyes del Universo.

El viernes 9, hoy necesitas seguir tus sueños y llevarlos a la realidad. Porque se quedan en imaginaciones; y debes aprender a potenciarlos. No te estanques, porque esto solamente sirve para no sentirte bien y para seguir viendo “Que el pasto es más verde del otro lado”. Pues pasa a ese otro lado y pon en práctica lo que tanto quieres hacer. El sábado 10, necesitas solucionar temas pendientes que tienen flecos por terminar. Y es aconsejable que te los quites de encima, porque ir con ellos es un hándicap que no puede soportarse por mucho tiempo. Te sentirás más libre, si consigues dejar tu cabeza sin ellos y sin dar vueltas a asuntos que no has concluido. Y el domingo día 11, lo más importante es que deberías dejarte llevar por la mejor manera de ser y por el altruismo en tus encuentros con los demás. Te encuentras en una postura fuerte y dominante. Y por eso mismo deberías de tener la buena disposición hacia otros que están más desfavorecidos y/o que tiene menos suerte que tu.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Escorpio. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.