Horóscopo semanal Sagitario: amor, dinero y trabajo del 5 al 11 de octubre

Sagitario (nacidos entre el 23 de noviembre y el 21 de diciembre): El 5, lunes, es un día en el que te verás ante un reto; y el mismo te permitirá acceder a la forma en la que brindas afecto o en la que lo recibes. Además atraviesas una temporada de muchos cambios, pero en los mismos contarás con la ayuda de tu guía interior y de tu intuición para salvar cualquier problema. El martes 6, hoy sentirás que tus sueños guardan claves que te ayudarán enormemente y de una manera muy precisa a seguir tu misión en la vida. Necesitas resolver algunas acciones del pasado que han quedado en el aire; y que es preciso cerrar del todo, para cambiar de ciclo. Si no lo consigues pasarás a la siguiente fase de una manera incompleta.

El miércoles 7, en este día tendrás que solucionar la forma en la que te relacionas con los demás. Especialmente con las mujeres. Tendrás que ser una persona más cálida y todo esto te ayudará a saber cómo eres y que es lo que tienes que descartar de tu vida, para evolucionar y sentir mayor satisfacción. El jueves 8, hoy es muy importante y que tu sensibilidad capte todo el amor que recibes de los demás, y qué ofreces, tu. Date cuenta de que es algo que necesita equilibrarse en la balanza. Y tu percepción te dirá que seguramente estás a prueba para igualar los dos aspectos. Una vez realizado te sentirás con mayor plenitud y bienestar interno.

El viernes 9, hoy es un día para poner en práctica tus metas y todo lo que tanto quieres realizar. Muchas veces piensas que tal vez algún día. Pues el día ha llegado, así que “Manos a la obra”. No sigas en ese estado de “Espera estática”. Resuelve los problemas tú. Y no esperes a que los demás lo hagan. Así que disfruta de tu nueva etapa. El sábado 10, tu principal cometido será organizar tu sistema de valores y tus prioridades en la vida. Una vez que ya has realizado este ejercicio. Deberás dedicar parte del día a realizar una lista de todo lo que quieres hacer, cuando tengas tiempo. Es muy importante disfrutar de la vida. Y sentirte feliz con tus actividades. Y el domingo 11, hoy es un día para que tus sueños se hagan realidad; utiliza el pragmatismo y la alegría de sentirte una persona afortunada y a la cual protegen “Los hados”. Por eso deberías sentirte muy feliz. Deberás aprovechar todos los buenos momentos e intentar equilibrar tus sentimientos y emociones.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Sagitario. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.