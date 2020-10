Horóscopo semanal Virgo: amor, dinero y trabajo del 5 al 11 de octubre

Virgo (nacidos entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre): El 5, lunes, hoy partes de un día ideal con novedades y mucha iniciativa en todo. Además lo sabrás acompañar de tu simpatía natural y de tu “Buen hacer” en todo lo que te propongas. Es aconsejable que seas una persona pragmática y que además utilices tus talentos de una manera acertada y con paciencia. El martes 6, te darás cuenta de que necesitas reunirte con amistades de siempre y charlar de todo lo que siempre os gusta. Quieres moverte a otros lugares y estar en compañía de personas que te quieren y con las que tienes confianza. La profundidad de la amistad es muy importante para ti. Por eso toda esta jornada será agradable.

El miércoles 7, hoy aprovecha la profundidad de tu pensamiento y también de las palabras que pronuncies. Deberás pensar muy bien antes de dirigirte a los demás. Ya sabes que lo que se dice, no tiene vuelta atrás. Será más fácil si te pones en el lugar de la otra persona; y así todo será mucho más sencillo. Intenta actuar como si te hablaras a ti. El jueves 8, hoy necesitas llegar a acuerdos entre lo que expresas y lo que te dicen los demás. Ya que hay una cierta tensión. Debes aprender a escuchar, porque es lo más importante. Una buena conversación es aquella en la que intervienen las dos partes: se escuchan y dialogan; si no la charla se convierte en monólogo y no sirve para nada. El viernes 9, hoy es un día indicado para dedicarlo a tu estabilidad: personal y económica. Lo que significa que necesitarás organizar tu economía e inversiones. Y echar un vistazo a tu trabajo y a si necesitas alguna ocupación extra para salir adelante. Todo lo que organices en este día será muy beneficios para ti.

El sábado 10, hoy todos tus proyectos estarán avalados por tu gran ingenio y tu manera de presentir lo que debes realizar en cada momento y cómo ser más condescendiente con los demás. Esto te ayudará muchísimo a que todo lo que hagas, sea brillante. Lo notaras en tu forma de sentirte y en cómo te tratan los demás. Y el domingo día 11, tendrás una gran fluidez verbal y mental. Lo que te ayudará en tu ingenio y tus grandes ideas; y en todo lo que pongas en marcha. Podrás dar salida a ciertos asuntos que tenías aplazados; y sobre los cuales podrás compartir ideas con amistades cercanas, para que te ayuden a definirlos. De esta forma podrás sacarlos a la luz.

