Horóscopo semanal Acuario: amor, dinero y trabajo del 5 al 11 de octubre

Acuario (nacidos entre el 21 de enero y el 19 de febrero): El día 5, lunes, hoy notarás que quieres vivir de una forma muy personal, que muchas personas no entienden; ya que tus necesidades son diferentes y quieres tener tu mente ocupada en novedades y también en asuntos relacionados con las conversaciones, especialmente con mujeres. Deberías aprender a comunicarte con la familia de una manera más tranquila y suave. El martes 6, tienes que preparar bien todos los asuntos profesionales o que se refieran a tus ocupaciones. Deberás hacer uso de tu percepción interna y de tu forma de ser agradable; así evitarás equivocaciones que pueden estropear todo lo que estés llevando a cabo. Recuerda que también dependes de cómo te dirijas a los demás.

El miércoles 7, hoy sentirás que necesitas llevar la alegría a los demás. Es como si surgiera de ti una creatividad espontánea que te ayudará a sentirte como hace años. Esto contribuirá a animar tus pensamientos y tus ganas de estar feliz con todas las personas que te rodean. El jueves 8, hoy tendrás que solventar un gran reto entre tu profesión y la familia. Te centras de forma muy analítica en tu familia, y en cambio en el trabajo estás con mayor libertad de movimientos. Así que deberás intentar igualar amos y soltar todo lo que tienes tan controlado, para dejar que los demás funcionan desde su propia personalidad.

El viernes 9, hoy es un día para poner en práctica todas las experiencias que tienes y todo lo que has acumulado de aprendizaje. Con ello ayudarás a muchas personas, ya que hoy eres “Un pozo de sabiduría”. Esto te hará sentir alegría, cuando descubras todo lo que puedes proporcionar. Ya que el servicio a otros es muy importante. El sábado 10, hoy lo más interesante será tu proyección social y tu forma de ayudar a otros. Te darás cuenta de que en la vida lo más importante es dar. Porque recibe más el que más da, pues siente su corazón en plenitud. Y además notarás que después la vida te lo devuelve con creces. Porque estarás en sintonía con las leyes del universo. Y el domingo día 11, sentirás que tienes una gran vitalidad y mucha iniciativa e ingenio en la planificación de tus ocupaciones y de la profesión. Eso es afortunado, porque si estás con rapidez mental, pasará el tiempo volando y no te darás cuenta de que ya has terminado todo lo que tenías que realizar. Y te sentirás feliz y en paz.

