Horóscopo semanal del 14 al 20 de septiembre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El 14, lunes, en esta jornada deberás apoyarte en tus iniciativas a través de tu expresión y de las conversaciones que mantengas con tus contactos. Además deberás vigilar mucho que haya buen ambiente tanto en la familia como en tu profesión. La buena energía y el agradecimiento son indispensables para que todos tus asuntos marchen bien. El martes 15, es un día en el que tendrás que centrarte en el equilibrio tanto emocional como profesionalmente en tus relaciones. Tus iniciativas serán afortunadas, si te expresas adecuadamente y siempre que tengas la seguridad de lo que estás eligiendo; y asumiendo que no deberías dar marcha atrás a medio camino. ”Para ganar hay que arriesgar”. Seguir leyendo...

Tauro: El día 14, lunes, durante este día deberás trabajar especialmente la ductilidad y la amabilidad en tu trato, especialmente en temas que se relaciones con la pareja y con ciertos aspectos de cariño y comprensión. Tus proyectos deberán ser activos y realizarlos con calma pero con la suficiente energía para demostrar que puedes llevarlos a cabo. El martes 15, hoy tendrás las emociones a flor de piel. Tienes que dejar de pensar tanto y tener un poco más de descanso mental, y olvidarte del pasado y de todos lo que le rodea. Ábrete a nuevas experiencia y busca tu estabilidad en un lugar amable y bonito. Seguir leyendo...

Géminis: El 14, lunes, hoy deberás elegir una manera agradable y cariñosa de relacionarte con los demás; porque corres el riesgo de tirar por la borda toda la labor realizada hace bastante tiempo. Así que apóyate en todo tu “Buen hacer” y posibilita las oportunidades con tu forma armoniosa y simpática de mostrarte. El martes 15, hoy tienes a tu favor mucha fuerza en tu forma agradable de ser y de sobrellevar el mundo emocional, que estará muy equilibrado, ya que intelecto y sentimientos estarán en armonía. La experiencia de vida es más importante hoy que los conocimientos. Disfruta. Seguir leyendo...

Cáncer: El lunes día 14, en este día deberás apoyarte en tu fuerza interior y en tu gracia natural, ya que son tus mejores herramientas en todo lo que realices. Deberías evitar, no obstante, las precipitaciones. Para ello será mejor que sigas todo de una manera fluida y tranquila. Así todo será más fácil de realizar. El martes 15, hoy tus deseos más íntimos estarán acompañados por un equilibrio entre razonamiento y emociones. Y además tu fuerza radicará en que aprendas a “No entrar al trapo”, porque tendrás una serie de encuentros con algunas personas que no serán del todo fáciles. Seguir leyendo...

Leo: El día 14, lunes, si tus ideas no son utópicas contarás con una gran organización y desarrollo de tus cualidades, ya que las mismas serán innovadoras y constantes. Además estarán aderezadas por la serenidad y una jovialidad increíble. Así que aprovecha y disfruta. El martes 15, hoy tus proyectos estarán favorecidos por tu propia iniciativa y por tu fuerza cálida y cariñosa de sentirte ante los demás. Además tu tesón y tu positivismo serán de gran ayuda. Cuentas hoy con el favor femenino, así que combina tus energías con la de ellas y esto será muy beneficioso. Seguir leyendo...

Virgo: El 14, lunes, tu arte y tu creatividad te ayudarán especialmente a imaginar nuevos medios y otros métodos para realizar tus acciones. Aumentará tu productividad. Y para ello deberás tener mucha atención en algún cabo suelto que tienes que solucionar en asuntos de tu estabilidad familiar y de ciertos temas domésticos. El martes 15, es un día en el que todo lo que realices de cara a tu profesión y a tus actividades deberás llevarlo de una forma cariñosa y agradable. Y no te bases tanto en lo que has aprendido, deberás prestar más caso a tu intuición y dejarte llevar por ella; porque así nunca tendrás equivocaciones ni errores en el momento de elegir entre todas las opciones. Seguir leyendo...

Libra: El día 14, hoy tendrás que hacer uso de tu gran imaginación y de tu simpatía, ya que entre ambas podrás organizar muchos asuntos que están esperando a ser resueltos. Hoy todo parecerá que puedes realizarlo más rápido que de costumbre; así que podrás rendir el doble. Deberás prestar atención a una persona cercana que necesita de consejos. El martes 15, hoy tendrás que hacer un receso y tranquilizarte en todo lo que tenga que ver con las emociones. Deberás utilizar tu experiencia y todo el bagaje de tu vida para poder comunicar con los demás de la mejor forma posible y además de la que sea más amable y benéfica para todos. Seguir leyendo...

Escorpio: El día 14, lunes, tendrás que poner en marcha todo un plan de cambios y de transformaciones en tu vida y en tu forma de ser. Cuentas con mucho talento y con bastante eficacia para lograr que todo sea lo suficientemente preciso y que todo se resuelva satisfactoriamente. Así que adelante y mantén tu gran vitalidad. El martes 15, hoy tendrás que basarte en tus ganas de realizar todo y en tu logro por alcanzar la cima. Pero deberás tener en cuenta que tu sensibilidad te hace ver afrentas que no existen. Así que intenta equilibrarte y dar segundas oportunidades a los demás y a lo que te quieren decir. Seguir leyendo...

Sagitario: El 14, lunes, es un día en el que deberás hacer caso de tu inteligencia y de tus capacidades. Aparte contarás con una gran imaginación y con un gran deseo de responsabilidad y de creatividad. Todo esto te ayudará a no desviarte tu trayectoria y a fijar todo lo que tienes que realizar para sentir satisfacción. El martes 15, hoy tienes que tomar las riendas de tu vida y esmerarte en definir qué es lo que realmente quieres. No te preocupes por lo que dirán los demás. Debes ser natural y realizar lo que te pida tu corazón, que es el que realmente dirige tus pasos en la mejor dirección. Seguir leyendo...

Capricornio: El día 14, hoy tendrás que apoyarte en la forma de ser prudente y en tener más paciencia que otros días. Necesitas además utilizar tu energía y vitalidad de una forma constructiva, porque a veces la malgastas o no te lanzas a lo que realmente quieres. Tu mejor forma de llevar a cabo todo será utilizando tu experiencia y tus conocimientos tan brillantes. El martes 15, hoy acuérdate de apoyarte en tu pasión por todo lo que realizas. Y en demostrar todo lo que tienes en tus capacidades que aún, muchos no conocen. Te encontrarás que destacas y que puedes ayudar a los demás. Pero no olvides de cuidarte también tú. Seguir leyendo...

Acuario: El día 14, lunes, hoy tus proyectos y metas están favorecidos por tu gran creatividad y especialmente por la fortuna y la positividad. Si además lo unes a tu alegría y a tu amabilidad, será todo muy beneficios en aquello que quieras plasmar y realizar. Cuida no obstante tu mundo emocional y las relaciones que tengas durante esta jornada. El martes 15, a ver cómo combinas tus grandes cualidades artísticas e innovadoras con un cierto tono desafiante y que aguanta poco el humor de los demás. Tu sensibilidad estará muy marcada y deberás estar con serenidad para aprovechar las muchas cualidades que hoy tienes para todo lo que lleves a cabo en tus actividades. Seguir leyendo...

Piscis: El día 14, lunes, es un día en el cual contarás con una gran imaginación y con una fuerza transformadora, no solamente para ti, sino también para las demás personas con las que convives o con las que te relaciones. Será un día muy importante porque te servirá para conocer otros potenciales escondidos que te encantará poner en práctica. El martes 15, hoy notarás que tienes una gran sensibilidad que te entra de lleno en tu mundo emocional, en el cual no te gusta que no te tomen en serio. Eso significa que tú quieres realizar acciones que son benéficas para todos, pero a veces no te entienden Y eso no te hace sentir bien. Tú sigue adelante con tus planes, que para eso tienes un nivel óptimo. Seguir leyendo...