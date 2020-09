Horóscopo del jueves 10 de septiembre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy será un día ideal si quieres romanticismo en tu vida y crear un ambiente agradable para que todo resulte perfecto. Si no estás por la labor. Busca alguna actividad con la que disfrutar y échale imaginación y originalidad para disfrutar al máximo. Tendrás que animarte a todo lo que hagas porque la energía hoy se mueve más despacio que otras veces. Ampliar información...

Tauro: Hoy es un día perfecto para solucionar algunos pequeños asuntos hogareños de una manera cordial y amable. Porque tienes que zanjar definitivamente algún que otro malentendido; así que aprovecha tu astucia, tu inteligencia y tu versatilidad; ya que hoy las tienes en abundancia. Y al final todo será magnífico. Ampliar información...

Géminis: Hoy, la suerte te acompañará en tus tratos y encuentros con otras personas. También en las reuniones o en las conferencias y los escritos. Todo esto aderezado por tu ingenio tu arte y forma práctica de actuar. Además la percepción y la generosidad estarán rodeándote para que puedas realizar todo de la mejor forma posible. Ampliar información...

Cáncer: Hoy necesitas hacer uso de tu percepción interior y también que lo acompañes de razonamientos lógicos y acertados; de esos que has consultado con la almohada. Si necesitas ayuda de alguna persona, pídela. Pero es necesario que te enfoques en los temas relacionados con tus ganancias y la economía. Es importante que tengas organizado todo para este nuevo año. Ampliar información...

Leo: En esta jornada de hoy podrás sentar tus bases de una forma muy concreta y a la vez muy personal. Ya que tus iniciativas estarán basadas en tus conocimientos y en el trabajo que realizas. Acuérdate que necesitas también descansar. Así que tómatelo todo con más calma. Los resultados serán muy beneficiosos y esto te alegrará el día. Ampliar información...

Virgo: Hoy necesitas utilizar tu sabiduría y sacar adelante todo lo que necesites proyectar a través de tus conocimientos tanto a través de los estudios, como de tu experiencia de vida. Así que déjate llevar por lo que te dice tú interior y vive con alegría y mucha agilidad mental en todo. Ya verás como todo funciona de una manera más práctica. Ampliar información...

Libra: Hoy tus proyectos deben ser ideados y razonados con mucha lógica. Cíñete a que los asuntos que vayas a realizar sean reales y no que se basen en meras ficciones o en una mente demasiado imaginativa y fuera de la realidad. Por eso pon los pies en la tierra y realiza todo lo que necesitas llevar a cabo con tranquilidad y ecuanimidad. Ampliar información...

Escorpio: Este día de hoy la fortuna te acompañará en tus ideas innovadoras y en tu capacidad de generar creaciones geniales que parten de tu sabiduría interna y de tu alegría de vivir. Notarás que todo sucede de una manera más tranquila si no te dejas llevar por las prisas y por el nerviosismo que recorre todo este momento actual. Ampliar información...

Sagitario: Es un día en el que notarás que tienes una mayor soltura y agilidad en todas tus ocupaciones ya sean estudios, o si son temas profesionales. Notarás que todo sucede con una ligereza y con una gran naturalidad que te ayudará mucho a sentirte bien y a realizar todo con mayor tranquilidad. Por eso aprovecha y haz todo lo que tienes pendiente. Disfruta de ello. Ampliar información...

Capricornio: Hoy es un día en el que estará en juego todo lo que has buscado en la vida y en la seguridad de la que sueles rodearte. Normalmente no te das cuenta de que quieres siempre confianza total en todo lo que emprendes, y eso no es fácil de conseguir. Así que no te angusties y ten tranquilidad. De esta manera todo será más efectivo y más sencillo. Ampliar información...

Acuario: Hoy te darás cuenta de que tendrás el éxito asegurado en todas esas tareas que has ido posponiendo con el tiempo, y que deberás realizar de una vez por todas. Porque ahora cuentas con la suerte de tu lado y esto te ayudará a agilizar todo y a poder desenvolverte de una manera mucho más eficaz en tu trato con los demás. Ampliar información...

Piscis: Hoy notarás que sientes una gran inclinación por llevar a cabo ciertas metas y planes altruistas y benefactores, que ocuparán un lugar importante en tu vida. Y para ello cuentas con un gran entusiasmo, mucha iniciativa y una gran jovialidad, Lo que te aseguran el éxito en todo lo que realices. Disfruta de ello como “Un niño con zapatos nuevos”. Ampliar información...