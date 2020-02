Horóscopo del viernes 21 de febrero: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Tendrás que rescatar la tranquilidad en tu vida para poder dar pié a tu promoción social tanto entre tu círculo próximo, como en otros nuevos en los que vayas adentrándote. Tus ocupaciones y tu profesión estarán rondándote la cabeza y deberás ajustarlas a tu nuevo tipo de vida. Si lo consigues te sentirás con mucha fortuna, porque podrás fundamentar todo lo demás. Ampliar información...

Tauro: Será un día un poco complicado si no sabes adaptarte a los demás. Piensa que no solamente existes tú. Por eso tendrás que lograr un término medio, en el que todos resulten beneficiados. Tu sabiduría radica en las experiencias que la vida te ha puesto en cada momento. Y tienes que superarlas, cada vez, que haya alguna repetida; porque eso significa que no las has superado. Ampliar información...

Géminis: Hoy es tiempo de marcar tu destino en cuestiones profesionales y en tus múltiples ocupaciones; ya que tienes perfectamente conformado este momento para hacerlo. Podrás ayudarte de la entrega, de la pasión y de una lógica excepcional. Así que teniendo todo a tu favor, solamente puedes aprovechar y dar un empujón a todo lo que tienes entre manos. Ampliar información...

Cáncer: Tienes un dilema entre aventurarte en lo desconocido o moverte solo por lo que te es familiar. Necesitas novedad y sorpresas en tu vida, y hoy lo notaras de una manera más fuerte. Por lo tanto solamente tienes que decidirte sobre qué camino quieres seguir; y ya verás cómo es fácil, tu intuición te guiará y acertarás en tu elección. Ampliar información...

Leo: Es un día para recrearte en la manera de tener ideas geniales que irán surgiendo a medida que pase el día. Y cuando tengas más tranquilidad lo sentirás con mayor fuerza. Si además tienes en cuenta que no hace falta esforzarte para cuidar tu físico y tu salud, te darás cuenta que solamente tienes que dejarte llevar por lo que te sugiere tu inconsciente. Ampliar información...

Virgo: Hoy podrás dedicarte a crear arte de tu gran imaginación y de tu mente que hoy está un poco más “En parsimonia” y te ayuda a seleccionar cada acción con precisión y con mayor calma. Tendrás un día divertido y aventurero, que hará las delicias de los demás; y esto te encanta y te da alas, para continuar con tus ideas novedosas y geniales. Ampliar información...

Libra: Deberás dedicar tu mayor alegría y tiempo a la familia y a crear ese ambiente idílico que siempre quieres. Notarás que todo se rige por la forma en la que te sientes y especialmente por la forma en la que repartes tu cariño. Ya que sin esos ingredientes, no funcionará la receta. Ahora que lo sabes, solamente deberás encajar las piezas con calma. Ampliar información...

Escorpio: Es un día en la que podrás sentirte muy a gusto con todo lo que vaya ocurriendo, ya que notarás que la buena fortuna te sonríe y que todo sale de la forma precisa en la que habías imaginado. Todo esto te da la seguridad y la confianza de que has acertado en tus elecciones, y aumentará tu felicidad y tu alegría interior. Ampliar información...

Sagitario: Hoy es un día en el que está favorecido todo lo que realices con entrega y con mucha pasión. Y especialmente si tienes más en cuenta a los demás; porque de esta forma no te centrarás en ti, y te costará menos realizar acciones y seguir con tu rutina o con tus momentos de ocio de una manera más placentera y más eficaz. Ampliar información...

Capricornio: Sentirás hoy principalmente que te estás moviendo entre la novedad y lo conocido; lo que significa que deberás dar un toque de sabiduría interior y otro de originalidad y de sorpresa a tus acciones, para que estas resulten acertadas y completas. Tu baremo es ver cómo te sientes con cada acto que realices. Si sigues estando de forma liviana y sin tensiones, es que todo va bien y has acertado. Ampliar información...

Acuario: Evita postergar tus decisiones, ya que la vitalidad te urge a moverte con mayor rapidez. Y de hecho tendrás una agenda apretada de muchas emociones y sucesos varios. Así que “Ponte las pilas” y aprende a dar el tiempo preciso a cada actuación, con toda tu conciencia; y así evitarás tener que trabajar el doble, o tener que repetirlo todo. Ampliar información...

Piscis: Hoy tu experiencia y tu optimismo marcan tus estrategias y tu manera de comportarte. Es como si tirasen de ti en la dirección adecuada, para corregir las posibles desviaciones que pudieras tener. Con esta ayuda tienes todas las de ganar en todo lo que realices. Y además tendrás mayor seguridad del camino que has emprendido y en el que sigues trabajando. Ampliar información...