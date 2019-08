Horóscopo del viernes 2 de agosto: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Tienes un estado emocional tenso e impaciente. Y estás con preocupación acerca de lo que los demás piensan de ti. Evita enzarzarte en el trabajo con compañeros sobre cuestiones nimias, que no llegan a ningún lado. Es mejor que tomes distancia de todo y de todos y que profundices en lo verdaderamente importante; solamente de esta forma podrás sentirte realmente feliz. Ampliar información.

Tauro: Atraviesas un momento un poco revuelto en tus emociones y además muchas veces tomas decisiones precipitadas que resultan equivocadas, porque no las guía tu intuición, sino las prisas de cada situación. Aprovecha tu brillo personal para pedir favores o para contactar con personas que te podrían apoyar y ayudar en tus proyectos.Ampliar información.

Géminis: Tu energía y vitalidad estarán más libres que nunca y además te encuentras en un momento de tu vida, exuberante. Por eso deberías aprovechar para organizar asuntos importantes que más adelante serán más difíciles de afrontar. Ahora es el momento ideal, y además podrás con tu intuición profundizar en la mejor forma de acometerlos. Ampliar información.

Cáncer: Hoy estás afortunadamente con la protección de la suerte y de “Los hados”. Tan solo tendrías que sosegar tu ímpetu de tener siempre la razón. Y así de esa forma y mediando entre tu buena disposición y tu “Buen hacer” poder lograr todo aquello que requiere más esfuerzo; pero que ahora, por obra del destino y de tus buenas obras te será más favorable. Ampliar información.

Leo: Tienes de tu lado la simpatía y la generosidad, pero siempre que no “Entres en discusiones inusuales” con quien menos te lo esperas. Cuentas con gran energía para dar y tomar y además estas en un “Momento dulce” en el que encuentras que realmente te valoran y te aprecian. Esto te llena de orgullo y te hace sentir estupendamente. Disfruta. Ampliar información.

Virgo: Es un día importante porque deberías dejarte guiar por tus sueños lúcidos o reales, ya que te guiarán y te dará claves importantes para proseguir tu camino y tu destino de una forma verdaderamente afortunada. Solamente si aprendes este leguaje que te guía podrás conseguir que tu vida sea más sencilla y más plena. Disfruta también de momentos divertidos con la pareja. Ampliar información.

Libra: Hoy tendrás muchas ganas de ocuparte de los demás y de agraciarlos con tus agasajos y con tus mimos. Esto es muy importante porque te hace sentir más plenitud y te regocija. Además tus proyectos están en un momento crucial en el cual predomina la inspiración para poder realizarlos. Tómate todo con calma. Y no hagas caso de comentarios fuera de tono. Ampliar información.

Escorpio: Lo que más te llenará hoy será disfrutar de tus momentos de ocio y de diversión y especialmente del tiempo libre, para relajarte con tus actividades favoritas. En cuanto a la profesión, tal vez notes que hay tensiones y malentendidos, pero piensa en los buenos ratos que pasarás más tarde cuando estés libre y realizando tus hobbies. Ampliar información.

Sagitario: Hoy tu vitalidad estará acompañada de una gran seriedad en la forma de realizar todo, lo que te ayudará en el resultado de tus acciones. También cuentas con un gran equilibrio emocional, lo que repercutirá en la forma especial y natural que tienes de ayudar a los que lo necesitan. Disfruta pues de tus actividades y de tu generosidad con los otros. Ampliar información.

Capricornio: A veces no te gusta mostrar más calidez y apreciación por los demás; pero eso no tiene que hacer que te sientas culpable. Debe aprender a perdonar tu excesiva seriedad de esos momentos. Y por eso es importante que tomes “Consciencia” de cada palabra que expresas y de cada acción que realizas, para después no tener que dar marcha atrás. Ampliar información.

Acuario: Tu reto hoy es la generosidad y la amabilidad que muestres a los demás. Esto unido a la fortuna que acompaña tus ganancias y tu economía, facilita tu buen estado de ánimo y tu forma de organizar todas las actividades que quieres realizar. Pon atención para mostrar toda tu “Buena disposición” con una persona amiga que necesita de tu ayuda. Ampliar información.

Piscis: Lo principal para hoy es que te ocupes de ti. Y que intentes darte un día ameno y divertido, para sentirte mejor que nunca. A veces es bueno tener momentos “Únicos” para ti y poder disfrutar como lo hacías hace unos años, cuando te sentías más vital. Por eso podrás aprovechar la energía del momento y darte una gran satisfacción y alegría, este día. Ampliar información.