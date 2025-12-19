La Universidad Pontificia Comillas lanza nuevos grados en Madrid y Valladolid para responder a los retos del futuro

Las claves nuevo Generado con IA La Universidad Pontificia Comillas incorporará seis nuevos grados en Madrid y Valladolid a partir del curso 2026-27, enfocados en ingeniería biomédica, relaciones internacionales, comunicación global y el sector agroalimentario. El Campus de Valladolid ofrecerá un doble grado en ADE e Ingeniería Agrícola y un grado en Tecnologías Industriales con especialización en industria agroalimentaria, orientados a la sostenibilidad y la innovación. En Madrid se lanzan grados en Ingeniería Biomédica y nuevas titulaciones en comunicación internacional y relaciones internacionales, todos con un fuerte componente global e impartidos en inglés. La universidad introduce la opción de cursar programas Minor en áreas como Filosofía, Inteligencia Artificial, Management, Ecología o Derechos Humanos para fomentar la interdisciplinariedad y la flexibilidad formativa.

La Universidad Pontificia Comillas refuerza su oferta formativa con seis nuevos grados que comenzarán a impartirse en septiembre de curso 2026-27.

Esta actualización, que persigue dar respuesta a los principales propósitos expuestos en el nuevo Plan Estratégico, responde a la necesidad de formar profesionales preparados para afrontar los desafíos globales en ámbitos como ingeniería biomédica, relaciones internacionales, comunicación global y en sectores como el agroalimentario, segundo sector económico del país.

Estos nuevos grados refuerzan la apuesta de Comillas por la búsqueda de la interdisciplinariedad entre las áreas de conocimiento, y la colaboración y la sinergia entre sus facultades y escuelas, una práctica que forma parte de la identidad de la universidad desde su origen.

Universidad Pontificia Comillas (UPCO)

Destaca especialmente el refuerzo de la oferta académica en el Campus de Valladolid con dos grados diseñados por Comillas INEA junto a Comillas ICAI y Comillas ICADE para dar respuesta a los retos de la industria agroalimentaria.

Otras de las novedades del curso 2026–27 será la inclusión de oferta formativa en formato Minor. El objetivo es completar la formación de los alumnos e impulsar la interdisciplinariedad, dotando a los estudiantes de flexibilidad en el diseño de su propio itinerario formativo. Así, durante sus estudios de grado, podrán cursar simultáneamente programas de Minor en Filosofía, Inteligencia Artificial y Tecnología, Management, Ecología y Sociedad, Teología o Derechos Humanos.

Programas en Campus Comillas Valladolid

Doble Grado en ADE (E2) (Comillas ICADE) + Ingeniería Agrícola y Agroambiental (Comillas INEA)

Esta doble titulación integra la formación empresarial con la ingeniería agraria, formando profesionales para dirigir organizaciones en cadenas de valor agroalimentarias con visión estratégica, digital y sostenible.

El programa combina el Grado de Administración y Dirección de Empresas (E-2) de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Comillas ICADE) con el grado en Ingeniería Agrícola y Ambiental de Comillas INEA, obteniendo competencias en dirección, finanzas, marketing y análisis de datos con conocimientos técnicos en producción agraria y tecnologías agroindustriales.

Los egresados podrán asumir puestos de dirección en empresas agroalimentarias, cooperativas, consultorías y organizaciones internacionales, liderando procesos de innovación y sostenibilidad. La metodología incluye estudios de caso, simulaciones, proyectos de consultoría y formación práctica en entornos reales.

El campus de Valladolid de Comillas.

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales con Itinerario en Industria Agroalimentaria (Comillas ICAI + Comillas INEA)

Este es el grado en Tecnologías Industriales de Comillas ICAI con un nuevo itinerario en Industria Agroalimentaria. Los estudiantes, que cursarán sus estudios en el Campus Comillas Valladolid, adquirirán una sólida base en ingeniería industrial incorporando una especialización en tecnologías y procesos agroalimentarios, calidad y seguridad alimentaria, y automatización y economía circular. Todo ello con foco en la sostenibilidad energética de la industria alimentaria.

El perfil profesional se orienta a empresas agroalimentarias, ingenierías, consultorías tecnológicas y áreas de sostenibilidad. La metodología está basada en aprendizaje activo, uso intensivo de laboratorios, simulación y proyectos vinculados a retos reales del sector.

Programas en Campus Comillas Alberto Aguilera

El campus de Alberto Aguilera de Comillas. ICADE

Grado en Ingeniería Biomédica (Comillas ICAI)

Este grado pone la tecnología al servicio de la salud, formando ingenieros biomédicos capaces de afrontar los retos de la medicina del futuro. Combina ingeniería con ciencias de la salud y una sólida base transversal, preparando profesionales para trabajar en empresas biotecnológicas, MedTech, hospitales, consultorías y proyectos de investigación.

La formación incluye tecnologías emergentes como inteligencia artificial, robótica médica y medicina personalizada. A nivel metodológico, se apuesta por el aprendizaje práctico en laboratorios avanzados y por una estrecha conexión con la industria sanitaria y los entornos clínicos.

Programas en Campus Comillas Cantoblanco

Por otra parte, Comillas refuerza su posicionamiento en las áreas de Global Affairs y Global Communication a través de una oferta académica impartida íntegramente en inglés y diseñada para responder a los desafíos políticos, sociales y comunicativos de un entorno global en constante transformación.

El Grado en Comunicación Internacional, impartido íntegramente en inglés, forma profesionales capaces de diseñar, gestionar y aplicar estrategias de comunicación en entornos globales, diversos y en continua evolución. Su objetivo es formar comunicadores capaces de comprender el impacto social, político, cultural y empresarial de los procesos comunicativos y de intervenir en ellos con criterio estratégico y sensibilidad internacional.

Los estudiantes aprenden a construir mensajes eficaces para distintos públicos, manejar canales tradicionales y digitales, coordinar la comunicación interna y externa, y gestionar proyectos de comunicación nacionales e internacionales en empresas, instituciones y entidades del tercer sector.

El plan de estudios incluye comunicación institucional, política, corporativa, digital, relaciones públicas, medios, branding, reputación y diseño de estrategias. Este programa apuesta por la formación práctica y culmina con unas intensas prácticas profesionales en las que aplicar los conocimientos adquiridos a proyectos reales del mundo laboral.

Así, los graduados se preparan para ser líderes en los ámbitos de la comunicación corporativa, consultoría, relaciones públicas, gestión de redes sociales, creación de contenidos digitales, consultoría de marca y gestión de medios.

El campus de Cantoblanco de Comillas.

Doble Grado en Public Policy Management and International Relations (Comillas CIHS)

Impartido íntegramente en inglés, este innovador programa forma expertos en políticas públicas y relaciones internacionales con una visión global y práctica. Los estudiantes cursarán materias como sociología, ciencia política, diplomacia, seguridad y economía, desarrollando competencias en liderazgo, comunicación y razonamiento cuantitativo.

El plan incluye una estancia en una universidad extranjera y un verano en Bruselas y Estrasburgo, centros neurálgicos de la Unión Europea. La metodología se basa en el aprendizaje experiencial y culmina con un laboratorio de innovación social y prácticas profesionales en proyectos reales.

Grado en Relaciones Internacionales / Bachelor´s Degree in International Relations (Comillas CIHS)

Este grado, impartido en inglés, prepara a estudiantes para afrontar los retos de la internacionalización y globalización de los fenómenos políticos, económicos, sociales y de seguridad, aprendiendo a aportar soluciones a problemas en el área de las Relaciones Internacionales.

Ofrece una sólida formación transversal con un fuerte componente internacional, ideal para carreras en diplomacia, gestión política o empresa transnacional. Los egresados pueden convertirse en diplomáticos, cargos ejecutivos, funcionarios internacionales, analistas, asesores o directivos en empresas internacionales.

El estudiante podrá optar a una doble titulación internacional cursada en Comillas y en una segunda universidad de Estados Unidos (Pace University, St. Edward´s University), India (O.P. Jindal Global University) o México (Universidad Iberoamericana).

Con estas titulaciones, Comillas reafirma su compromiso con la excelencia académica y la transformación social, formando profesionales preparados para liderar en un mundo en constante evolución.