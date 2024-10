El Máster de El Español arranca con fuerza: las guerras y la corrupción explicadas por quienes más saben

El Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y de la Universidad Camilo José Cela ha arrancado con ímpetu y brillantez, como corresponde a un proyecto joven -esta será su segundo edición- y a las dos empresas promotoras, ambas surgidas en el siglo XXI.

Los alumnos de la segunda edición del Máster han comprobado en menos de dos semanas de clases el alto nivel de los periodistas que dan las clases, con transmisión en vivo de conocimiento profesional.

Han entendido nada más comenzar por qué seis meses en el moderno campus madrileño situado en la calle Juan Hurtado de Mendoza, 4, más otro semestre de prácticas en el diario, pueden ser más provechosos que cuatro años en la facultad.

También se comprende por qué EL ESPAÑOL, tras la inmersión de los alumnos en este 'máster de másteres', contrató a principios de este mes de octubre a cinco de los 14 participantes en la primera edición del Máster 23/24. Esto equivale al 35% de los participantes en el curso pasado.

Uno de los periodistas que más sabe sobre guerras en el mundo es el español Antonio Pampliega, 299 días secuestrado en Siria en 2015. Pampliega conmovió a los nuevos alumnos del Máster en su primera clase.

Con pocas palabras, a veces entrecortadas y enfatizadas por la emoción, explicó los infiernos visitados en zonas de conflicto, con imágenes, datos y juicios de valor antibélicos.

Pampliega (1982) se estrenó como reportero de guerra en Irak, en 2008: "Con mi primer muerto no paré de llorar en todo el día", recordó. Fue allí, en el país invadido en 2003 por una coalición de países encabezados por Estados Unidos para derrocar al dictador Sadam Hussein, donde pudo ver cómo una sola bomba mató a más de 100 personas.

Antonio Pampliega imparte clase a los alumnos del Máster de EL ESPAÑOL. E. E.

Afganistán, Egipto, Libia, Túnez, Siria o Sudán fueron algunos de los países en guerra que visitó en unos años frenéticos en busca de historias periodísticas de primer nivel.

Antonio Pampliega defiende, como profesional experimentado, que el periodismo se estudia en la calle. Pero siempre es bueno ir armado con conocimientos sólidos para escribir, para fotografiar y para distinguir bien los límites de la información. "Hay momentos en los que tienes que saber cuándo hacer fotos y cuándo parar de hacerlas", señaló Pampliega ante la mirada expectante de los asistentes.

"Nunca he odiado. No era mi trabajo", contestó a un alumno. Una de las fortalezas profesionales de Pampliega es la empatía ("¡las veces que yo he llorado!", exclamó). El sentimiento solidario por las víctimas es necesario controlarlo en las guerras para seguir haciendo el trabajo periodístico.

La mejor ayuda que un reportero de guerra puede prestar a las víctimas es cumplir, precisamente, con su función de informar mostrando al mundo la crueldad de todos los conflictos armados: "En las guerras de ahora mueren espatosamente civiles, muchísimos más que soldados".

No quiso hablar de su secuestro en Siria, aunque seguramente lo hará en una próxima clase, marcada en el calendario del Máster para el próximo 30 de octubre. Como aún está abierto el plazo de matriculación en el Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL, los aspirantes a periodistas aún están a tiempo de matricularse para no perderse clases testimoniales y de conocimiento práctico como las que da Antonio Pampliega. Como es sabido, en 2015 estuvo secuestrado en Siria por Al Qaeda durante 299 días. Pese a esto, ha sido su país preferido para informar: viajó allí en 12 ocasiones.

"¡Cómo huele la sangre. Te lavas y te sigue oliendo!". Los alumnos recuerdan esta frase de Pampliega, como otra pronunciada por otro ilustre periodista, Jorge Calabrés, jefe de investigación de EL ESPAÑOL. Este periodista también ha dado esta semana su primera clase en el Máster.

Según Calabrés, el periodismo de investigación se desarrolla en todas las informaciones de calidad. "Todo en el periodismo es investigación, porque, si no, no es periodismo, como dice Pedro J. Ramírez", puntualizó.

Jorge Calabrés, durante la clase que impartió a los alumnos del Máster de EL ESPAÑOL. E. E.

Los alumnos de la segunda promoción del Máster escucharon con suma atención a uno de los periodistas del momento. El día de esta clase acababa de publicar una de sus exclusivas.

Según la investigación del periodista y profesor durante unas horas, socios de Aldama señalan que el hijo de Ábalos formaba parte de la trama del 'caso Koldo' -en vías de convertirse también en el 'caso Pedro Sánchez'-.

Javier Carbajal Para ser un periodista total aprende a utilizar el móvil: otra novedad del Máster de EL ESPAÑOL

Jorge Calabrés puso como ejemplo algo que había hecho con el famoso Koldo –"me he tomado muchas cañas con él, porque así se consiguen a veces los datos", dijo a los a los alumnos, a los que mostró en la superpantalla de la clase los movimientos de cuentas de los presuntos culpables, la agenda de citas y del contactos del principal implicado y más secretos que constituyen la argamasa de la mayoría de las exclusivas periodísticas.

Este Máster tiene un número de clases sobre periodismo de investigación tan elevado que podría competir con másteres dedicados únicamente a esta disciplina. Los alumnos de la promoción 24/25 también podrán disfrutar del magisterio de otros periodistas destacados en Investigación como María Peral, adjunta al director de EL ESPAÑOL; Manuel Cerdán, todo un referente en la materia en las últimas décadas; Fernando Rueda, el periodista español que más sabe de espionaje, y Nacho Calle, participante en consorcios internacionales de investigación.

Álvaro Mazariegos, responsable SEO del periódico, durante la clase que ofreció en el Máster de EL ESPAÑOL. E. E.

En las dos primeras semanas de curso los alumnos dedicaron toda una jornada para comprender por dentro cómo se hace EL ESPAÑOL, con un guía de privilegio como Mario Díaz, director adjunto del periódico. Por el Taller de Redacción del campus han pasado ya Esther Esteban, Dani Ramírez, Vicente Lozano, Rafa Martí, Diego Rodríguez, Alberto Iglesias -con sus clases de Inteligencia Artificial-, Mario Vidal, Javier Carbajal y Marta López, coordinadora académica del Master.

En la clase inaugural, Miguel Ángel Mellado, creador y director del Máster, desentrañó para los alumnos una conclusión a la que llegó tras 45 años de profesión: "Tenéis que saberlo desde ya: en el periodismo sólo hay dos géneros que valen, o tienes una información exclusiva o tienes un enfoque diferenciado para un tema conocido. Todo lo demás es acompañamiento, por fundamental que sea".

Otra clase sorpresa la dio Álvaro Mazariegos, responsable SEO del periódico, con cuya contribución EL ESPAÑOL mantiene su liderazgo en la prensa diaria. Y es que los secretos del tráfico y de las audiencias los conocerán los futuros periodistas de la mano de uno de los mejores. Todo, en este 'máster de másteres'.