Para ser un periodista total aprende a utilizar el móvil: otra novedad del Máster de EL ESPAÑOL

Cuando a finales del siglo XIX The New York Times publicó en portada, por primera vez, su sello de calidad que decía "All the News That's Fit to Print" (Todas las noticias que merecen ser publicadas), no aparecía en toda la página ni una sola foto.

Hoy, 125 años después, con el mismo eslogan centenario, en su primera página domina la mancha gráfica sobre el texto, con fotos, videos y audios. Porque, efectivamente, la información de calidad siempre merece ser publicada en cualquier soporte, ya sea escrito, audiovisual o ambos a la vez. ¿Se puede ser hoy un periodista completo, profesional, demandado, útil, ambicioso -aquel que aspira publicar lo que “merece ser publicado-, si no es multimedia y si no sabe utilizar todas las herramientas a su alcance? La respuesta es NO. Por esta razón el Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y de la Universidad Camilo José incluyó en su primera edición, iniciada en octubre de 2023, un módulo con más de 100 horas dedicado al Periodismo Multimedia. Y, en su segunda edición, que comienza el próximo mes de octubre, se han incluido nuevos contenidos para ejercitar y convertir a los jóvenes periodistas en profesionales multimedia plenos. Si un joven periodista busca, a través de Google, trabajo la gran mayoría de las ofertas de empleo tendrá un nombre y un apellido como requisitos imprescindibles: ser Digital y ser Multimedia. Estar plenamente preparado como periodista multimedia es el camino más seguro para ser reclamado en redacciones de corte diferente. En este nuevo curso el Módulo 3, dedicado al Periodismo Multimedia, se reforzará con contenidos aún más prácticos que el año anterior. Eso sí, sin descuidar la piedra angular sobre la que se ha sostenido siempre el periodismo de calidad: la escritura correcta y ordenada, ya sea para ser leída, ser escuchada o vista y oída a la vez. El móvil se ha convertido en una herramienta fundamental para el periodismo. EL ESPAÑOL Los alumnos que hagan el Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL, para cuya inscripción queda un número reducido de plazas, practicarán con herramientas en diferentes formatos como el Podcast, el video, la imagen o las redes sociales, estimulados por ese nuevo mundo lleno de posibilidades como es la Inteligencia Artificial. Si en el Módulo 1, dedicado a escribir noticias, crónicas, reportajes, entrevistas o artículos de opinión… habrá una clase común para todos estos géneros bajo el título "Cómo se busca un tema", en el Módulo 3, el Multimedia, buena parte de las clases girarán en torno a un aparato con el que dormimos, desayunamos y comemos…, imprescindible en nuestra vida diaria. También para los periodistas: el teléfono móvil. ¿Se puede hacer periodismo como un móvil? ¿Cuánto periodismo se hace ya a través del teléfono? ¿Qué más se puede hacer? Mario Vidal es el responsable de Redes Sociales de EL ESPAÑOL y profesor del Máster: "El teléfono móvil se ha convertido en una herramienta indispensable para el periodismo moderno. Con cámaras de alta calidad incorporadas, los smartphones permiten registrar vídeos y fotografías con una nitidez sorprendente, lo que garantiza imágenes claras y sorprendentes". -¿Qué se va a enseñar en este curso sobre el móvil que no sabe hacer un usuario de a pie ni tampoco la mayoría de los periodistas en las redacciones? -Como ya hicimos el curso pasado y incrementaremos el que comienza en octubre, los alumnos del Máster llevarán a cabo prácticas intensivas de grabación y edición de videos en formato vertical, utilizando exclusivamente sus teléfonos móviles. Se harán entrevistas en la calle, con grabación de recursos y redacción de guiones adaptados a estos formatos a estos formatos periodísticos breves”. Máster de periodismo de El Español En las sesiones en el campus de la UCJC, situado en la calle Juan Hurtado de Mendoza, esquina con el Paseo de la Castellana de Madrid, los futuros periodistas profesionales no sólo perfeccionarán su técnica de grabación, "sino también la edición rápida de Capcut (una de las aplicaciones fundamentales para el vídeo vertical), con el objetivo de producir contenido ágil y adaptado a plataformas como Instagram, Tiktok y YouTube Shorts", puntualizada Vidal. El creciente protagonismo del video vertical en el ecosistema digital explica que tal materia sea reforzada en el curso próximo del Máster. "La dirección del Máster ha decidido ampliar las clases dedicadas a ello y profundizar en las estrategias para captar la atención de audiencias móviles. Yo estoy totalmente de acuerdo", señala Mario Vidal. Efectivamente este formato hace poco era utilizado de forma ocasional y ya se ha convertido en un estándar en el consumo de de información, especialmente entre los jóvenes. Pero ¿qué se puede hacer más en el periodismo con un móvil y qué va a hacerse en el Máster? Habla Javier Carbajal, responsable del área gráfica de EL ESPAÑOL y profesor del Máster del Periodismo: -"La edición de fotografía y vídeo con el móvil es uno de nuestros objetivos para este curso. Para ello se pueden utilizar varias aplicaciones destacadas como Snapseed, una herramienta poderosa y fácil de usar para la edición de fotos con una amplia gama de filtros y ajustes de precisión". El teléfono móvil ofrece varias herramientas fundamentales para el periodismo. EL ESPAÑOL Carbajal defiende la necesidad de que el periodista sea un todoterreno preparado para contingencias inesperadas, capaz de escribir y hacer fotos y videos. “El Adobe Premiere Rush ofrece capacidades avanzadas de edición de video con múltiples pistas de audio y efectos, ideal para un flujo de trabajo rápido, así como el aprendizaje en la utilización de InShot, una aplicación versátil que permite tanto la edición de fotos como vídeos, con opciones para agregar música, texto y efectos”, añade el experimentado fotógrafo y editor. Máster de periodismo de El Español El móvil sirve para todo en el periodismo. ¿También para hacer un Podcast, otra de las materias prácticas del módulo de Periodismo Multimedia? Sí, contesta con rotundidad Puri Beltrán, autora y responsable de En la sabana, el podcast diario de EL ESPAÑOL, oxímetro sonoro de la actualidad nacional e internacional. "Ya no es necesario depender de una cabina de grabación o de un estudio profesional para elaborar una pieza sonora. Ahora, los periodistas podemos redactar, locutar y enviar crónicas desde cualquier rincón del mundo", dice Puri Beltrán. "Un simple móvil equipado con una aplicación de grabación se convierte en una herramienta para captar testimonios en tiempo real, sonidos de ambiente y cualquier otro elemento que aporte riqueza al relato periodístico. La necesidad de conectarse con la audiencia a través del sonido añade una capa emocional que potencia el impacto del mensaje". Y todo con un simple móvil. Puri Beltrán, como Mario Vidal, Javier Carbajal o Alberto Iglesias, periodista experto en Inteligencia Artificial, también integrada en el Módulo 3, ayudarán a formar, instruir y ejercitar a los alumnos del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL. El objetivo es conseguir que sean verdaderos periodistas multimedia. Sólo en esta área habrá 100 horas de clases, más alrededor de 50 en el Módulo 4, dedicado a Radio y Televisión en los estudios de la Camilo José Cela, dirigido por los por los periodistas Julio Somoano y Sergio Martín. El propósito de este Máster se mantiene: formar a periodistas útiles, completos y capaces de integrarse en cualquier redacción y, así, más oportunidades de trabajo.