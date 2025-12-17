Aldi se corona con la nueva cafetera que todo barista querría tener en su casa: tiene 950 W y capacidad de 1,5 L

Las claves nuevo Generado con IA Aldi lanza una cafetera retro con 20 bares de presión y 950 W de potencia por 64,99 euros, disponible a partir del 24 de diciembre. La cafetera destaca por su capacidad de 1,5 litros, permitiendo preparar varios cafés seguidos sin rellenar el depósito. Incluye filtros para café simple y doble, portafiltro, cuchara dosificadora y boquilla de vapor para espumar leche, ideal para capuchinos y cafés con leche. El control automático de volumen de café garantiza una preparación uniforme y sencilla en cada taza.

Aldi vuelve a dar en el clavo justo cuando más apetece darse un capricho doméstico. En plena cuenta atrás para la Navidad, la cadena alemana ha lanzado una cafetera que no solo entra por los ojos, sino que convence desde el primer café.

Aunque confieso que a primera vista parece una cafetera más, la realidad es que basta ponerla en marcha para darse cuenta de que está un paso por encima de lo esperado.

Concretamente, estamos hablando de la cafetera retro que vende la cadena alemana a partir del 24 de diciembre por menos de 65 euros.

Desde el primer día, la experiencia ha sido sorprendentemente buena. La cafetera cuenta con 20 bares de presión y 950 W de potencia, una combinación que se nota nada más preparar el primer espresso.

El café sale con intensidad, aroma y una crema consistente, de esas que invitan a tomarse el tiempo necesario antes del primer sorbo. Además, no hay que esperar demasiado: la máquina responde rápido y sin complicaciones, algo que se valora especialmente hoy en día.

Otro de los aspectos que más he agradecido en el uso diario es su capacidad de 1,5 litros. Permite preparar varios cafés seguidos sin estar pendiente del depósito, algo que en casa se traduce en comodidad absoluta.

A eso se suma el control automático de volumen de café, que hace que cada taza salga como a mí me gusta, sin tener que medir ni ajustar constantemente. Pulsar el botón y saber que el resultado será el mismo, es un pequeño lujo cotidiano.

La cafetera incluye filtros para café simple y doble, además de portafiltro y cuchara dosificadora, lo que facilita mucho adaptarse a cada momento del día. Hay mañanas que piden un café corto y potente, y otras que reclaman algo más largo y pausado.

Mención aparte merece la boquilla de vapor para espumar la leche. No exagero si digo que se ha convertido en uno de mis elementos imprescindibles de mis cafés.

En pocos segundos se consigue una espuma cremosa y consistente, perfecta para preparar capuchinos o cafés con leche con un toque más especial. Es ese detalle el que hace que, sin darte cuenta, estés tomando un café como si estuvieras en una cafetería, pero desde casa.

A la venta desde el 24 de diciembre y por tiempo limitado, esta cafetera retro de Aldi llega con un precio de 64,99 euros que refuerza aún más su atractivo.

De hecho, mientras escribo estas líneas, la cafetera vuelve a estar en marcha y el aroma del café ya se nota en la cocina. En unos segundos tendré mi próxima taza entre las manos, preparada a mi gusto y con la certeza de que, esta vez, el día empieza bien.