Ikea baja el precio de la ropa de cama más elegante y barata del otoño: disponible por solo 12,99 euros y en dos tamaños

En el vertiginoso mundo de la decoración de interiores, son muchas las empresas que han dado el pistoletazo de salida para ofrecer todo tipo de artículos que combinen estilo, confort y precio competitivo.

Sin embargo, pocas lo hacen con tanta coherencia y equilibrio como Ikea, la firma sueca que ha logrado democratizar el diseño. Esta temporada, la compañía vuelve a situarse en el centro de las miradas gracias a una de sus apuestas más atractivas: la ropa de cama Sorgmantel.

Además, lo mejor de todo es que Ikea ha decidido rebajar su precio hasta los 12,99 euros, posicionándola como la opción más elegante y asequible del otoño.

Funda nórdica con funda de almohada, blanco/verde.

Esta nueva apuesta de Ikea destaca, en primer lugar, por su diseño inspirado en la naturaleza, con un estampado de hojas en tonos blanco y verde que aporta frescura y serenidad al dormitorio.

Este motivo vegetal, sutil y equilibrado, es perfecto para quienes buscan un toque decorativo sin sobrecargar el ambiente. Asimismo, el contraste entre el blanco de fondo y las tonalidades verdes genera una sensación de calma que encaja perfectamente con la tendencia actual de interiores que priorizan el bienestar y la armonía.

Además, Ikea ha pensado en todos los tipos de dormitorios al ofrecer dos tamaños diferentes de esta ropa de cama. El primero, de 150 × 200 cm, incluye una funda de almohada de 50 × 60 cm, perfecta para camas individuales o habitaciones juveniles.

El segundo, de 240 × 220 cm, incorpora dos fundas de almohada, pensado para camas dobles o espacios más amplios. Ambos modelos mantienen el mismo diseño y nivel de calidad, con un ajuste cómodo y un cierre mediante botones ocultos.

Por otra parte, el diseño de la Sorgmantel encaja fácilmente con distintos estilos decorativos. Puede combinarse con muebles de madera clara para un ambiente nórdico, con textiles en tonos beige o gris para una estética más minimalista, o incluso con accesorios verdes y naturales para reforzar su inspiración botánica.

Además, su estampado atemporal permite adaptarla tanto a dormitorios modernos como a espacios más clásicos, aportando siempre un toque fresco y acogedor.

No obstante, lo más llamativo de esta propuesta es, sin duda, su precio reducido. Al situarse en 12,99 euros, la funda nórdica Sorgmantel se convierte en una de las opciones más competitivas del mercado, sin renunciar a la calidad ni al diseño característico de Ikea.

Por su parte, el tamaño más grande mantiene también una excelente relación calidad-precio, con un coste de 16,99 euros, lo que amplía las posibilidades sin apenas diferencia económica.