Aldi lanza este sábado la caja de herramientas más completa y barata: incluye hasta 36 piezas por solo 7,99 euros

Somos muchos los españoles que nos aventuramos a hacer reformas, desde pequeños proyectos hasta los cambios más ambiciosos.

Pero como todo, para ser un manitas, hay que dar con las herramientas y utensilios adecuados para cada ocasión. Por eso, el supermercado alemán Aldi, que saca productos diferentes cada semana, vende ahora un estuche de lo más práctico y barato.

Se trata de una caja de herramientas que incluye 36 piezas básicas que podemos necesitar para realizar pequeños arreglos caseros o algún montaje de muebles.

Juego de destornilladores y puntas.

Concretamente, este estuche incluye 7 destornilladores de precisión, 7 destornilladores planos, un prolongador flexible, un destornillador de carraca y hasta 20 puntas intercambiables.

Además, todo se guarda en un maletín compacto y práctico que facilita tanto el almacenamiento como el transporte. Una propuesta que combina versatilidad y orden para cualquier manitas ocasional.

El precio es otro de los grandes atractivos: 7,99 euros, frente a los 9,99 habituales. Se trata de una oferta con descuento del 20 %, válida desde el 4 de octubre y hasta agotar existencias.

No obstante, como suele suceder con estos productos de bazar en Aldi, la disponibilidad es limitada y puede variar en función de la tienda.

Otras gangas

Además del juego de destornilladores y puntas, la cadena alemana aprovecha cada semana para lanzar al mercado otros productos de bazar que suelen convertirse en superventas.

Desde pequeños electrodomésticos hasta menaje de cocina, pasando por artículos de temporada, estas ofertas limitadas generan expectación entre los clientes más atentos.

Precisamente, en esta misma campaña, junto a las herramientas, es posible encontrar elegantes chaquetas por precios realmente irrisorios. Todo bajo el mismo formato: ediciones limitadas que solo están disponibles unos días y en cantidades reducidas.

El éxito de estas promociones radica precisamente en esa combinación de precio ajustado, utilidad y oportunidad.