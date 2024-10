Ikea tiene la solución para secar la ropa en los días de lluvia: cuesta 7 euros y no ocupa espacio

Los productos de Ikea han revolucionado el mundo del diseño de interiores, ofreciendo soluciones funcionales, asequibles y elegantes para todo tipo de hogares. Desde muebles modulares hasta accesorios decorativos, la marca sueca se ha convertido en sinónimo de practicidad y estilo. Y si hablamos de soluciones prácticas para el otoño, los tendederos se han convertido en una solución accesible para quienes buscan optimizar el espacio en sus hogares que se adaptan tanto a pequeños apartamentos como a grandes viviendas. Estos tendederos no solo destacan por su capacidad de ahorro de espacio, sino también por su resistencia y facilidad de uso como el nuevo tendedero por 7 euros.

La falta de espacio es una de las razones por las que muchas personas no pueden tener un tendedero en casa, pero si no dispones de una secadora, es la única opción para poder secar la ropa sin que se moje en los días de lluvia que ya han comenzado y no parece que vaya a parar pronto.

Se trata del tendedero BOAXEL, cuyo sistema de almacenaje es montado a la pared hará que hacer la colada te resulte más sencillo y agradable. Lo mejor de este sistema es que puedes colocar varios tendederos en la misma pared, esto hará que ahorres espacio al no tenerlo en medio de una habitación y también podrás colgar una mayor cantidad de ropa.

Tendedero BOAXEL. Ikea

Los componentes se pueden montar y desmontar fácilmente con solo un clic, por lo que puedes personalizar, cambiar y trasladar tu solución siempre que quieras. Además, se puede utilizar en las zonas húmedas de la casa, como el lavadero o el baño.

Puedes elegir dos tamaños diferentes: de 60 x 40 cm o de 80 x 40 cm, aunque este último tendrá un coste adicional de 2 euros. Ten cuenta que a la hora de comprar este tendedero tendrás que comprar aparte el soporte con el mismo nombre por 2 euros para poder colocarlo en la pared.