Las zapatillas de Carrefour que son como unas Nike o Adidas, pero sólo por 12 euros

No hay mejor calzado actualmente que unas zapatillas. La comodidad y versatilidad son dos de sus principales razones. Hace unos años era impensable usar unas zapatillas para ir a una cena elegante o a una reunión de trabajo, actualmente las podemos ver en todos los ámbitos de nuestra vida, incluso en bodas. Pero no cualquier zapatilla sirve para todo, muchas veces pueden ser elegantes, pero no cómodas. Y Carrefour tiene las zapatillas perfectas para ambas cosas por tan sólo 12,99 euros.

Se trata de unas zapatillas deportivas para mujer Memory Foam de la marca John Smith. Estos populares zapatos cuentan con una tecnología de lo más innovadora. Las zapatillas se amoldan al pie con el calor del cuerpo. Además, disipa la presión y ofrece un confort instantáneo.

Las Memory Foam están disponibles en tres colores: negro, rosa claro y turquesa. Y gracias a su precio tan económico tienes la posibilidad de comprarte los tres para poder combinarlo con cualquier outfit.

Zapatillas Memory Foam. Carrefour

Con respecto a las tallas, están disponibles desde la 36 a la 41. Aunque en el modelo de color negro ahora mismo solo quedan la 37 y 38 y del turquesa se han agotado la 38, 39 y 41. Esto no es ninguna sorpresa, ya que la comodidad que aportan estas zapatillas es difícil de encontrar en otras.

Su confort instantáneo convierten a estas zapatillas en el calzado ideal opara personas que sufren de dolores de pies o espalda, especialmente en aquellos días que deben estar mucho tiempo de pie o caminando. Además, están fabricadas con tela transpirable, perfecto para hacer deporte.

Estás zapatillas son la mejor alternativa si buscas un calzado cómodo, económico, duradero. Por tanto, si no quieres quedarte sin ellas, date prisa, solo tienes que acceder a la página web de Carrefour o ir a tu establecimiento más cercano.