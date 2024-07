Zara rebaja el bañador con estampado de leopardo más vendido del verano: cuesta 12,99 euros

Pero eso no es lo mejor de todo, y es que el precio original del bañador era de 29,95 euros , pero actualmente está rebajado a solo 12,99 euros , lo que lo convierte en una opción extremadamente accesible para todos los bolsillos. Además, está disponible en las tallas XS, S, M, L y XL. Sin embargo, si estás pensando en hacerte con una de ellas debes saber que alguna talla ya se ha agotado de manera online.

En cuanto a su mantenimiento, Zara informa a través de la página web que apenas requiere cuidados. Con lavarlo a máquina a una temperatura de 30 grados como máximo, ya será suficiente. Asimismo, recomienda no usar blanqueadores y no meterlo en la secadora o plancharlo para no dañar el tejido.