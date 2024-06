El producto que 'vuelve' a Lidl 20 años después y que se hizo famoso por la serie 'Aquí no hay quien viva'

Lidl es una de las cadenas de supermercados más famosas de todas las que operan en España. Ahora, muchos de sus clientes han recibido una noticia de lo más curiosa, la cual ha provocado además un enorme revuelo en redes sociales. La empresa alemana ha decidido tener un guiño con cierto sabor a nostalgia.

Algunas personas han compartido en sus redes sociales que la cadena de supermercados ha llevado hasta sus estantes un producto que se hizo famoso en España hace unas dos décadas. Y todo porque se convirtió en protagonista de una de las series más emblemáticas de la comedia nacional. No es otra que Aquí no hay quien viva.

La conocida serie de Atresmedia, en uno de sus capítulos más recordados, desarrolla una peculiar historia. Y era la que protagonizaron los vecinos de la comunidad de Desengaño 21 al intentar llevarse un gran premio que sacaba a concurso una marca de aceitunas en sus botes. Ahora, Lidl, a través de la marca El Faro, ha recuperado el mítico 'Aceitunazo'.

El regreso de 'El Aceitunazo'

Lidl lo ha vuelto a hacer. La cadena alemana de supermercados se ha hecho viral en redes sociales porque ha conseguido devolver a la vida el mítico 'Aceitunazo'. Más de 20 años después de que fuera protagonista de uno de los capítulos más míticos de la serie Aquí no hay quien viva, regresa a nuestros días este particular concurso.

Ya son varios los usuarios de redes sociales como Twitter que han compartido fotos de los estantes de Lidl con el famoso 'Aceitunazo'. Una iniciativa que ha lanzado la marca El Faro y que ha llegado también a otros supermercados como Aldi. Una idea que tenido una brutal acogida entre el público, especialmente entre los amantes de la peculiar comedia.

La citada marca de comestibles ha traído una situación de la televisión hasta la vida real organizando este particular concurso, tal y como sucedió hace 20 años en la serie de los hermanos Caballero que se emitía en Antena 3. Un capítulo que tuvo un gran éxito de audiencia, como toda la serie en general. Eso sí, habrá una sustancia diferencia y es que el actual 'Aceitunazo', el de la vida real, tendrá un premio un poco menor.

La cantidad a repartir para el ganador serán 10.000 euros, mientras que el 'bote' de la serie fue de 30.000 euros. Después de muchas peticiones acumuladas durante años, 'El Aceitunazo' vuelve a ser una realidad, consiguiendo arrasar al menos en redes sociales.

¿Cómo fue 'El Aceitunazo' de Aquí no hay quien viva?

Para todos aquellos que no conozcan la historia primaria, 'El Aceitunazo' fue gran protagonista de uno de los episodios más graciosos de la serie Aquí no hay quien viva. En dicho capítulo, Belén (Malena Alterio) y Lucía (María Adánez), trabajan en un supermercado y, por su condición de dependientas, se enteraban de la salida de este particular concurso.

Quien encontraba el bote de aceitunas con el código ganador, se llevarían hasta 30.000 euros. Transmiten el mensaje entre sus vecinos de comunidad y empiezan a comprar todos los botes de aceitunas para intentar llevarse el premio. En total, eran 1.000 latas.

Sin embargo, consiguen hacerse con todas menos una, la que precisamente estaba premiada. Finalmente, quien resulta tener el bote agraciado es otro de los vecinos, Mauri (Luis Merlo). Un hecho que evidentemente genera grandes disputas entre los vecinos, como venía siendo habitual por cualquier asunto.