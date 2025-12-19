‘La última llamada’: los vuelos de Iberia que salvan vidas

Iberia estrena ‘La última llamada’, un cuento de Navidad en el que se pone en primer plano su papel en el protocolo de transporte de órganos. Empleados de la compañía prestaron su voz junto a actores consagrados.

El momento en el que todo cambia, en el que sucede lo inesperado, puede llegar súbitamente. Y, cuando hay una vida en juego, una simple llamada puede convertir ese instante decisivo en un atisbo de esperanza. La de Antonio es una historia con nombre y apellidos pero, en realidad, es la realidad de cientos de personas que dependen, precisamente, de que, cuando sea preciso, se active el protocolo que les conceda una segunda oportunidad para vivir.​

La historia de Antonio es la que sustenta ‘La última llamada’, disponible para su escucha en plataformas como Spotify o Youtube. Se trata de una ficción sonora —la primera de su tipo producida por Iberia— que, a la manera de un cuento de Navidad, pone en primer término cómo la compañía aérea pone todos sus recursos a disposición de los protocolos de trasplante de órganos cuando es necesario. Un compromiso humano y desinteresado que puede suponerlo todo para un paciente.​

Es el caso del protagonista de esta narración, que se encuentra en una situación crítica en un hospital de Madrid: de no recibir un reemplazo para su hígado, podría fallecer en cualquier momento.​

La oportunidad llega cuando está a punto de perder también la esperanza. Ocurre el mismo día en el que se celebra el sorteo de Navidad: el órgano que le puede salvar la vida está en Barcelona, pero allí una intensa tormenta está afectando al tráfico aéreo. ¿Podrá tal motivo impedir que el hígado llegue a su destino a tiempo? Iberia hará todo lo posible por obrar este pequeño milagro.​

Una ficción no tan ficción

‘La última llamada’ relata este episodio que, aun tratándose de una ficción, refleja de una manera fiel y veraz buena parte del esfuerzo de coordinación, empatía y solidaridad de quienes participan en este operativo. En el caso de Iberia, esto implica no solo a quienes están más próximos al avión en tierra, sino también al personal de cabina, para quienes la prioridad en estos casos es que este órgano llegue a destino lo antes posible. Porque, en este proceso, cada minuto cuenta.​

El reparto cuenta con rostros muy conocidos de la interpretación en España, como Víctor Clavijo, Lola Baldrich, Laura Toledo, Ignacio Mateos, Ascen López, Antonio MM y Antonio Albella. Pero este ejercicio creativo que supone ‘La última llamada’ para Iberia también adquiere un valor adicional porque, junto a estos actores profesionales, se escuchan las voces de empleados de diferentes áreas de la compañía. De hecho, el propio presidente de la aerolínea, Marco Sansavini, quiso implicarse personalmente y asumió uno de los papeles de la obra.​

Marco Sansavini, director ejecutivo de Iberia, también se implicó en la iniciativa.

Para algunos de ellos, que suelen estar directamente implicados de alguna forma en hacer reales estos procedimientos, el cambio de registro les ha permitido contemplar el proceso incluso con mayor perspectiva que en su día a día. Es una manera de trasladarles también la importancia que tiene cada uno en este recorrido cuyo destino es llevar esperanza a quien más lo necesita, independientemente de la distancia.​

Actores por un día

“Cuando nos hicieron la propuesta de colaborar en el proyecto”, relata Ainhoa Serrano, manager de Impacto Social de Iberia, “todos estuvimos encantados de participar, pero yo creo que lo que más nos sorprendió fue la otra parte: la de ver cómo era un estudio de grabación, cómo se hacían las escenas, el ambiente, los procesos… no te imaginas cómo es y, por eso, una de las experiencias que nos llevamos es la de conocer un mundo totalmente diferente y jugar, entre comillas, a ser actor durante un ratito”.​

'Making of' de 'La última llamada’, la ficción sonora de Iberia

Y, por otra parte, visibilizar ante la sociedad esta labor invisible y tan necesaria, que impactó también a los actores profesionales. “Cuando hablamos de transporte de órganos”, señala Serrano, “no se suele entender realmente la complejidad que conlleva, la inminencia del acto, el que no se pueda perder ni un solo minuto. Todo tiene que salir perfecto, y creo que una de las cosas que se llevaron estos actores es la comprensión de la dificultad que entraña, así como la profesionalidad y la coordinación con la que funcionan todos los equipos”.​

Y es que, si bien había un guion de por medio y una situación creada ad hoc para la puesta en escena, “lo que refleja ‘La última llamada’ es un reflejo absoluto de lo que es una situación normal en la que tenemos que hacer el traslado del órgano en unos tiempos”, explica Carlos Orgaz, director de Seguridad y Emergencias de Iberia. “Tenemos que garantizar que esos vuelos salen en hora, pero —como sucede, de hecho, en esta ficción sonora— en la aviación a veces se dan circunstancias ajenas, como condiciones meteorológicas adversas o situaciones operativas, que comprometen estos tiempos y ante las que ponemos todos nuestros recursos para proteger la operación”.​

Un esfuerzo transversal y coordinado

El elenco del programa repasa el guion.

Por su posición en la compañía, Orgaz tiene un papel activo en este mecanismo, y eso es algo que traslada a la ficción creada por Iberia a través de su alter ego en la grabación, que ejerce el cargo de jefe de Día en el Centro de Control Operativo: “Es un área y una figura fundamentales porque, cuando se recibe la llamada de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), tiene que juntar a su equipo para decirles el origen del órgano, el destino, así como todo el protocolo a seguir. Es quien organiza toda la operación e implica a todo el personal de rampa, al del aeropuerto que está a pie de avión, a la tripulación, al comandante del vuelo y a los TCP que van a llevar el órgano en cabina… implica mover recursos de forma transversal dentro de toda la organización”, relata.​

Manuel Rodríguez, PRA en Iberia (Personal de Revisión de Aeronavegabilidad), también admite que grabar mano a mano junto a actores conocidos ha sido una “experiencia impresionante”, si bien también destaca la labor de dirección de Jesús Torres “por cómo te lleva, cómo te lo hace fácil sin tener experiencia”. Una modestia que, en su caso, no debe esconder que, aunque ahora esté desempeñando otra función en la aerolínea, “durante 26 años he trabajado en mantenimiento en línea y estas situaciones de trasplantes de órganos sí las he visto a menudo, por lo que me siento identificado”.​

Una de las empleadas de Iberia, durante la sesión de grabación.

La intensidad de la trama y el aporte de estos profesionales de Iberia le confieren a ‘La última llamada’ un valor añadido que incluso llamó la atención de quienes están acostumbrados a interpretar otras vidas, como señala Orgaz: “Los actores no esperaban que fuera tan real, y se sorprendieron de la implicación y el compromiso que tenemos los empleados de Iberia en este tipo de actuaciones”.​

Son situaciones sobrevenidas en las que, como cuenta Manuel Rodríguez, “Iberia funciona como un reloj. Siempre lo hace”, asegura, “pero cuando hay casos de esta magnitud es como si se sincronizara aún mejor y funcionara todo a la perfección. Ahí te das cuenta de que estás en una gran compañía, de lo al milímetro que funciona: no hay ni un solo error”.​

Más de 1.000 segundas oportunidades

Dar visibilidad a esta labor que Iberia hace entre bastidores también es uno de los objetivos del lanzamiento de este programa. La compañía mantiene con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), desde 2013, un acuerdo clave para salvar vidas porque, si bien el protagonista de este cuento de Navidad es un personaje ficticio, en realidad es un perfil muy frecuente; tanto, que a lo largo de estos años de cooperación, el Grupo Iberia ha transportado más de 1.000 órganos.​

Sonia Sánchez, directora de Comunicación, Relaciones Institucionales e Impacto Social de la aerolínea, asegura que esta década de colaboración con la ONT representa “un orgullo para una compañía como Iberia”, a la que concede la ocasión de “poner nuestro granito de arena en una cadena que salva vidas”. “Con esta ficción sonora realizada por empleados de Iberia queremos poner en valor su dedicación, su compromiso y su capacidad para trabajar unidos en momentos decisivos”, ha añadido.​

Sesión de grabación de 'La última llamada'.

Ainhoa Serrano reitera este sentimiento de orgullo que emana de los que forman parte de Iberia “porque, además de poder transportar personas y de generar prosperidad, si además contribuimos a salvar vidas, imagínate lo que supone eso para los empleados”, exclama. “Estamos poniendo el 100% de nuestros vuelos al servicio de la ONT para que, según nos llaman y nos avisan de que va a llegar un órgano, haya una coordinación junto con AENA y con nosotros para que el órgano llegue a tiempo”. Es decir, el mismo proceso que se describe en ‘La última llamada’.​

Desde la ONT también se celebra esta colaboración entre ambas entidades. Para su directora, Beatriz Domínguez-Gil, “una adecuada organización logística es imprescindible para el éxito de cualquier proceso de donación y trasplante. Por ello, en la ONT valoramos especialmente la labor de aliados como Iberia, que nos permite trasladar los órganos a tiempo, con garantías de seguridad y sin coste adicional para el sistema sanitario. Gracias a esta colaboración, se han salvado miles de vidas en España”.