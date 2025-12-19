Ricard Garriga, experto inmobiliario, advierte a quienes esperan a 2026 para comprar vivienda: “Es un error”

Las claves nuevo Generado con IA Ricard Garriga, CEO de Trioteca, advierte que esperar hasta 2026 para comprar vivienda es un error debido a la tendencia alcista de los precios. A finales de año, los bancos suelen lanzar ofertas hipotecarias atractivas para cumplir sus objetivos, lo que representa oportunidades para compradores. El valor medio de las hipotecas solicitadas y el valor medio de la vivienda financiada han alcanzado cifras récord en noviembre, según el Centro de Estudios de Trioteca. Con el Euríbor acumulando cinco meses de subida, Ricard Garriga desaconseja optar por hipotecas variables en este contexto.

El precio de la vivienda continúa con su senda alcista. Ante esta tesitura, hay quien opta por esperar al año siguiente para ver si se revierte la tendencia. De hacerlo, están perdiendo una oportunidad para comprar más barato.

“Cuando se acerca el cierre del año, muchos futuros compradores se plantean si no es mejor dejar la compra para el año siguiente, a la espera de que los bancos, ya con nuevos objetivos anuales en enero, bajen sus precios. Esto en 2025 es un error”, afirma Ricard Garriga, CEO y cofundador de Trioteca.

Conviene recordar que, a finales de año, las entidades financieras suelen lanzar una serie de ofertas para cumplir sus objetivos.

"Grandes oportunidades"

Ricard Garriga apunta a que, a fin de año, se presentan “grandes oportunidades” para aquellos potenciales compradores de vivienda. ¿Por qué?

“Como pasa cada fin de año, los bancos que están cerca de llegar a objetivos, lanzan ofertas que solo se encuentran en canal mayorista, no en oficina”, indica Garriga.

Y añade: “Es por ese motivo por el que, en el último trimestre del año, se firman de media más hipotecas que en el resto del año. En enero los contadores vuelven a cero. Así que, si se puede, adelante con firmar antes que termine el año”.

Esta tendencia alcista del mercado se ve reflejada en algunos de los datos del último análisis del Centro de Estudios de Trioteca (CET), correspondiente al mes de noviembre.

Así, se produce un aumento no sólo del valor nominal medio de las hipotecas solicitadas (210.000 euros, un 2,94% respecto al mes anterior), sino también del valor medio de la vivienda financiada (326.000 euros, tras un crecimiento del 4,88% respecto a octubre). Se trata del dato más alto desde el mes de agosto.

En un contexto en el que el Euríbor encadena su quinto mes consecutivo en ascenso, “simplemente no tiene sentido tener una hipoteca variable”, señala Ricard Garriga.