Olistic eleva el listón de la nutricosmética con su estudio clínico sobre salud capilar

La marca española publica un ensayo con 106 mujeres que demuestra, con datos objetivos, que su nutricosmético aumenta la densidad del cabello y normaliza el ciclo capilar.​

Las claves nuevo Generado con IA Olistic ha realizado el estudio clínico más sólido hasta la fecha sobre un nutracéutico para la salud capilar, publicado en la revista internacional Dermatology and Therapy (Q1). El estudio incluyó a 106 mujeres premenopáusicas en un ensayo multicéntrico, doble ciego y controlado con placebo, demostrando un aumento significativo de densidad capilar con Olistic Women. Las participantes que tomaron Olistic Women durante seis meses experimentaron un incremento de 27 pelos por centímetro cuadrado y el 91% del cabello en fase de crecimiento, superando al grupo placebo. El 92% de las participantes percibió menos caída y cerca del 90% notó una melena más densa y brillante, respaldando clínicamente la eficacia del producto en el cuidado capilar.

La industria de los nutricosméticos vive un auge sin precedentes, impulsado por el interés por la salud preventiva, el bienestar y la belleza “desde dentro”.

Lo que era un nicho se ha convertido en una industria global comparable a la farmacéutica, con previsiones que apuntan a que el mercado de los nutracéuticos casi se duplicará entre 2024 y 2033, pasando de 192.650 a 414.520 millones de dólares.

A este crecimiento se suma un consumidor más informado y exigente: más del 80% declara que la eficacia demostrada es el principal criterio a la hora de elegir un producto.​

Sin embargo, la mayoría de suplementos sigue moviéndose en un terreno de evidencia limitada, ya que los ensayos clínicos no son obligatorios y son pocos los que logran el rigor metodológico para publicar sus resultados en revistas científicas de referencia.

En este contexto, Olistic ha decidido marcar un antes y un después en el segmento de la salud capilar con el estudio clínico más sólido realizado hasta la fecha sobre un nutracéutico.​

Un ensayo de referencia en una revista Q1

El hito científico de Olistic se ha materializado en la publicación, en la revista internacional Dermatology and Therapy (Q1), de un ensayo clínico con Olistic Women en mujeres con efluvio telógeno.

La calificación Q1 implica máxima relevancia e impacto y garantiza que el estudio ha superado los más estrictos estándares de revisión por un comité independiente de expertos.

La investigación, desarrollada durante más de tres años, incluyó a 106 mujeres premenopáusicas, un tamaño y duración superiores a lo habitual en estudios de nutracéuticos.

El diseño fue multicéntrico, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo, de forma que ni las participantes ni los investigadores sabían quién tomaba el producto activo y quién un placebo, y el ensayo se llevó a cabo en varios centros para reducir sesgos.​

Resultados medibles en densidad y ciclo capilar

El estudio utilizó herramientas cuantitativas objetivas, como la fototricoscopia de alta resolución (TrichoScan), para medir densidad capilar y evolución del ciclo del cabello.

El parámetro principal fue el aumento de pelos por centímetro cuadrado frente a placebo, y como variable clave adicional se analizó el ratio anágeno/telógeno (ACT), que indica cuántos pelos están en fase de crecimiento frente a los que se encuentran en fase de caída.​

Las mujeres que tomaron diariamente Olistic Women durante seis meses experimentaron un incremento de 27 pelos por centímetro cuadrado, frente a 18 pelos por centímetro cuadrado en el grupo placebo.

Además, en el grupo activo el 91% del cabello se encontraba en fase de crecimiento al cabo de seis meses, con un incremento del ratio ACT un 62% mayor al del grupo placebo, lo que se traduce en un pelo más denso, largo y resistente.​

Mejora percibida y aval dermatológico

En el plano cualitativo, un 92% de las participantes percibió una reducción de la caída del cabello y alrededor del 90% notó una melena más densa y brillante, lo que confirma que los cambios medidos en laboratorio tienen reflejo visible.

“No es habitual encontrar estudios de este nivel en el ámbito de los complementos alimenticios”, subraya la doctora Claudia Bernardez, dermatóloga especialista en tricología y una de las investigadoras.

A su juicio, cuando un suplemento cuenta con este respaldo “deja de ser un simple extra y pasa a convertirse en una herramienta complementaria real para el cuidado de la salud capilar”.​

Una apuesta explícita por la ciencia

El movimiento de Olistic es también una declaración de principios en un sector donde abundan las promesas y escasean los datos publicados.

“Invertir en un ensayo clínico de este nivel implica tiempo, recursos y riesgo, pero teníamos claro que queríamos demostrar con datos lo que prometemos; la ciencia es la única vía para construir credibilidad real a largo plazo”, afirma Pedro Luis González, presidente ejecutivo de la compañía.​

Olistic se define como una marca de nutracéuticos de última generación con fórmulas bebibles y multifactoriales, elaboradas con más de 30 ingredientes activos que actúan en sinergia sobre las causas más frecuentes de la caída capilar y el envejecimiento del cabello.

Detrás hay un equipo de dermatólogos, farmacéuticos y especialistas en investigación clínica que ha buscado replicar los estándares de la industria farmacéutica: formulación rigurosa, ingredientes con evidencia y validación en estudios controlados.​

Liderazgo de mercado y nueva vara de medir

El nuevo ensayo refuerza un liderazgo que Olistic ya venía construyendo en el mercado español. Más de 700.000 mujeres han probado sus productos, que se han convertido en el anticaída número uno en farmacias.

La compañía suma siete estudios clínicos —tres finalizados y cuatro en curso— y cuatro publicaciones en revistas de alto impacto, además de más de 40 premios de producto e innovación y presencia en la lista europea Sifted Top 250.​

El caso de Olistic apunta a un futuro en el que el verdadero prestigio en nutricosmética deja de construirse con marketing y se centra en demostrar, con ciencia, que las promesas se cumplen.