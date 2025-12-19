Hacienda cambia las normas en 2026: "Si tu padre te manda 300 euros al mes, desde enero te van a pedir que lo declares"

Las claves nuevo Generado con IA A partir del 1 de enero de 2026, Hacienda controlará los pagos pequeños y periódicos entre particulares, como transferencias o Bizum, independientemente de la cantidad. Las transferencias periódicas de padres a hijos, aunque sean de 20, 50 o 300 euros, podrán considerarse donaciones encubiertas y estarán sujetas al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Para evitar problemas con Hacienda, se recomienda declarar la donación y pagar el impuesto correspondiente, o firmar un préstamo familiar sin intereses y comunicarlo a la Agencia Tributaria. Los autónomos deberán justificar con factura cada operación bancaria, ya sea por Bizum, tarjeta o transferencia, sin importar el importe.

Desde el 1 de enero del 2026, la Agencia Tributaria declaró que su mirada va a estar mucho más enfocada hacia los pagos pequeños y periódicos, ya sean a través de Bizum, tarjeta o transferencias.

Hasta ahora los bancos debían informar a dicha entidad de movimientos de más de 3.000 euros. No obstante, recientemente este límite ha desaparecido y se deberá informar a Hacienda de todas las operaciones 'sospechosas', es decir, periódicas y que no sean devueltas.

Con ello, Alba, conocida en redes sociales como @enterateconalba, experta en economía comentó qué significa y qué conlleva realmente esta noticia para los españoles.

"Pueden ser donaciones encubiertas"

"¿Tus padres te mandan dinero para el alquiler o al revés, tú mandas dinero a tus padres para ayudarles económicamente? Pues cuidado, porque ahora eso puede ser una donación encubierta", comenzó señalando la experta.

Esta medida significa que "olvídate del límite de 3.000 euros, da igual si son 20, 50 o 300 euros, lo que miran ahora es si lo recibes todos los meses". En otras palabras, la periodicidad de la transferencia pasa a cobrar importancia.

De esta forma, comentó la experta que "si hay patrón Hacienda dice 'esto huele a donación, págame'".

Al interpretarse esto como una donación encubierta, estas operaciones que antes pasaban por debajo del radar, pasarían a estar sujetas al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, dependiendo de la normativa autonómica.

"Que tu padre o tu madre te mandan 300 euros al mes o al revés, se los mandas tú, pues Hacienda desde enero te va a decir que lo declares", enfatizó Alba. Porque, en efecto, la normativa entraría en vigor a partir del 2026.

Con esto, no dudó en comentar que "los padres ayudando a sus hijos ahora es sospechoso". La realidad es que esta práctica entre familiares es muy común, muchos son los hijos que necesitan ayuda económica de sus padres para afrontar el coste de vida en España.

Por ello, muchos españoles han encendido las alarmas al escuchar la noticia. Sin embargo, hay formas de seguir ayudando a los hijos sin que Hacienda lo considere 'sospechoso'.

La primera solución consiste en declarar la donación y pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el cual varía dependiendo de la Comunidad Autónoma.

La otra vía legal consiste en firmar un préstamo familiar sin intereses con un calendario de devolución y comunicarlo a Hacienda. Principalmente porque el problema no es la ayuda económica al hijo, sino que esta no sea devuelta, con lo cual se interpreta como un préstamo.

Sin embargo, el principal foco de la normativa son los pagos electrónicos a través de Bizum, que en España suponen al menos 3 millones de operaciones al día.

Ahora bien, en esta parte de la medida el foco son los trabajadores autónomos: "Cada Bizum, tarjeta, factura, cada movimiento debe ser justificado".

Es decir, los trabajadores autónomos deberán tener una factura que respalde cada operación bancaria, ya sea a través de Bizum, tarjeta de crédito o transferencia. Esto independientemente del monto.

Con ello, Alba no dudó en concluir transmitiendo las ideas que otras voces del sector han denunciado: "Es más fácil perseguir a tu madre que te envía 200 euros o al autónomo cobrando 10 euros, que ir a por los que de verdad esconden dinero".