Confirmado por el Gobierno: esta es la 'paguilla' de más de 1.600 euros que recibirán este diciembre los funcionarios

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha confirmado una 'paguilla' extra de hasta 1.654 euros para funcionarios en diciembre, correspondiente a los atrasos salariales de 2025. Más de 3,5 millones de empleados públicos y de empresas estatales se beneficiarán de este pago extraordinario, que se suma a la nómina y la paga extra navideña. La cuantía de la 'paguilla' varía según el sueldo y grupo profesional, desde unos 200 euros para los salarios más bajos hasta más de 1.600 euros para los altos. El acuerdo incluye una subida salarial total del 11% entre 2025 y 2028, lo que supondrá un notable aumento del salario medio en la Administración.

En España, la palabra funcionario suele ser sinónimo de estabilidad y de unas condiciones laborales que, en general, siempre ofrecen seguridad a largo plazo.

Una percepción que convierte el empleo público en una opción especialmente atractiva para muchos, frente a la incertidumbre que algunos consideran que existe en el mercado laboral privado.

Aun así, como ocurre en cualquier sector, los sueldos de los funcionarios también se pueden ver afectados por los cambios económicos.

Es por ello que, los sindicatos llevaban tiempo trabajando con el Gobierno por un acuerdo que actualizara las nóminas y fijara una hoja de ruta clara para los próximos años.

Finalmente, con la aprobación de este acuerdo en el Congreso, se pone en marcha una medida que afectará de manera inmediata los sueldos de millones de empleados públicos.

Se trata del pago de los atrasos acumulados desde enero de 2025, que llegarán de una sola vez y que, en la práctica, funcionarán como una "paguilla" extra en el mes de diciembre, justo antes de las fiestas.

Este ingreso corresponde a la subida salarial del 2,5% prevista para 2025, que se aplica con efecto retroactivo desde el inicio del año.

Al no haberse cobrado mes a mes, ahora se abona todo junto, sumándose a la nómina habitual y a la paga extra de Navidad.

En total, más de 3,5 millones de trabajadores de la Administración y de empresas públicas se verán beneficiados por esta medida.

La cantidad que recibirá cada funcionario varía según su sueldo y su grupo profesional.

De media, un empleado público cobra algo más de 3.200 euros brutos al mes, lo que se traduce en un pago extra cercano a los 970 euros por los atrasos acumulados.

En los salarios más bajos, de entorno a 806 euros, la cifra de esta paga ronda los 200, mientras que en los puestos mejor remunerados (más de 5.000 euros mensuales), la paguilla puede alcanzar los 1.654 euros.

Eso sí, el cobro no será igual para todos. Los empleados de la Administración General del Estado recibirán el dinero durante el mes de diciembre, mientras que en comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas públicas el calendario dependerá de los acuerdos internos, por lo que algunos pagos podrían retrasarse.

Este pago es solo el primer paso de un plan más amplio. El acuerdo contempla una subida total del 11% entre 2025 y 2028, lo que permitirá que los sueldos públicos sigan creciendo de forma gradual.

Según las estimaciones, el salario medio en la Administración podría situarse en torno a los 3.330 euros brutos mensuales al final de este periodo, consolidando una de las mayores revalorizaciones salariales del sector público en los últimos años.