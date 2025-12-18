David Gonzalo, matemático: "Con estos décimos, tienes un 5% de probabilidad de ganar el Gordo de la Lotería de Navidad"

Las claves nuevo Generado con IA David Gonzalo, matemático y divulgador, explica que la probabilidad de ganar el Gordo con un décimo es de solo 0,001%. Para alcanzar un 5% de probabilidad de ganar el Gordo sería necesario comprar 5.000 números diferentes. Todos los números tienen la misma probabilidad de salir premiados, sin importar si comienzan por cero o parecen poco atractivos. Los números compuestos por cinco cifras iguales son posibles, pero extremadamente improbables, con solo un 0,01% de probabilidad.

Cada año, millones de españoles compran décimos de la Lotería de Navidad con la esperanza de que la suerte les sonría.

Sin embargo, más allá de supersticiones y números 'bonitos', las matemáticas explican con claridad cuáles son las probabilidades reales de ganar.

David Gonzalo, ingeniero aeronáutico y divulgador en TikTok y YouTube, utiliza los números para desmontar mitos muy extendidos sobre el sorteo más popular del año.

¿Qué dicen las matemáticas?

La probabilidad básica, según apunta David, es clara y no deja margen a interpretaciones optimistas: "En la Lotería de Navidad, la probabilidad es una entre 100.000, es decir, 0,001%".

Esto se explica porque el sorteo incluye 100.000 números distintos, que van del 00000 al 99999, y todos ellos tienen exactamente las mismas probabilidades de resultar premiados.

Aun así, David explica que, dentro del mundo de las grandes loterías, la de Navidad no es la más improbable.

"Si lo comparamos con Euromillones, que tiene 139.838.160 combinaciones y una probabilidad de 0,0000007%, esta es mucho más factible", afirma.

Cuando se habla de aumentar opciones reales, David es contundente. "Si quisieras llegar al 5% de probabilidad de ganar el Gordo, necesitarías 5.000 números diferentes".

"Y si simplemente quieres uno de los premios, deberías tener 395 números", añade.

Uno de los errores más habituales, según el divulgador, es descartar números que empiezan por cero o que se consideran poco atractivos: "El cero puede salir igual que el 99.999".

En esa misma línea, insiste en que no existen números 'olvidados': "El error más común es pensar que los números son feos. La probabilidad de que toquen es la misma".

A su vez, muchas personas compran una gran cantidad de décimos para aumentar sus opciones de ganar el Gordo, pero no basta con acumular billetes: lo importante es cómo se distribuyen los números.

Por eso, David recomienda una estrategia práctica: "Si compras muchos números, al menos asegúrate la terminación y cubres toda la probabilidad del 0 al 9".

Además, desmonta otro mito muy extendido: el de los números repetidos. Que el Gordo tenga las cinco cifras iguales no es imposible, pero sí extremadamente poco probable.

Según detalla, solo existen diez números de este tipo, lo que reduce drásticamente sus opciones dentro del conjunto total, con una probabilidad de apenas el 0,01%.