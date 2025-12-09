Raúl, el calvo que 'reparte suerte' en la Lotería de Navidad: "Frotaron sus décimos en mi calva y se llevaron 125.000€"

Imagen de Raúl y una mujer frotando su décimo con su calva. Cedida

Con el objetivo de mantener la ilusión de llevarse alguno de los premios de la Lotería de Navidad, la población española siempre ha tenido algún tipo de superstición.

Desde elegir décimos con números personales, acudir a administraciones famosas como Doña Manolita o frotar el billete de lotería con personas o gestos que se supone que dan suerte.

Ya sea frotar el décimo por la barriga de una embarazada, la espalda de un jorobado o la cabeza de un calvo. Cada uno encuentra su forma de aferrarse a algo con tal de buscar la fortuna.

Sin embargo, este último ejemplo sí ha tenido especial relevancia en nuestro país. Al fin y al cabo, España es el país de Europa con mayor porcentaje de hombres calvos con un 44,5% mientras le siguen de cerca Italia (44,3%) y Francia (44,2%).

Uno de ellos es Raúl, un actor calvo, que el pasado año recibió una propuesta totalmente inesperada: convertirse en El Calvo de la Suerte de una administración de lotería.

El Calvo de la Suerte

Noviembre de 2024. Raúl revisaba sus propuestas interpretativas que combina con otra profesión. En ese momento le llegó una oferta interesante por parte de Miriam Jiménez, la dueña de Gaía Loterías, una administración de lotería en Sant Boi de Llobregat.

Miriam había adquirido ese establecimiento ese mismo año y buscaba una forma de atraer a la clientela, como buena publicista, decidió retomar algo bastante presente en la cultura de la Lotería de Navidad: las supersticiones.

Para ello decidió convocar a todos los calvos que quisieran acercarse a la administración y sortear 25 décimos de Navidad. Pero no solo querían sortear billetes de lotería, quería que la gente sintiese que en su puesto recibirían una suerte especial.

Por esa razón decidió contratar a un calvo que ofreciese su cabeza para frotar el décimo y así 'transmitir' su fortuna. "No es fácil encontrar a alguien que le haga ilusión repartir suerte", reconocía la lotera.

Raúl nunca había recibido una propuesta similar. "Mis otros trabajos en el mundo del cine o las series eran muy diferentes a eso", indicaba. No obstante, no dudó en aceptar. "Me pareció una acción divertida en un día festivo y lúdico", asegura a EL ESPAÑOL.

"Era una opción de devolver la magia que rodea a la suerte y la emoción de las personas que están deseando que les toque el premio".

Imagen de Raúl en Gaía Loterías. Cedida

Así, Raúl pasó a convertirse en El Calvo de la Suerte durante unos instantes, ofreciendo su majestuosa calva a aquellos clientes que quisieran contagiarse de su suerte. "Estuve los días previos al sorteo y me despedí de muchos, deseando ver si podían llevarse el premio".

Y vaya que repartió suerte. El segundo premio que daba 125.000 euros por décimo cayó en Gaía Loterías, alegrando las navidades a numerosos clientes de Miriam.

La alegría y emoción llegó a los vecinos de Sant Boi de Llobregat, que no dudaron en avisar a Raúl de la 'suerte' que les había dado. "Cuando vi salir el número dije: 'Ostras, qué suerte. He aportado ese granito de magia para que el municipio vuelva a sonreír", rememora a este medio.

Miriam contactó rápidamente a Raúl y le invitó a la celebración. Antes eran supersticiones pero ahora se había convertido oficialmente en "el nuevo calvo de la suerte".

Después del éxito del sorteo del año pasado, la lotera no dudó en regresar con una celebración conocida como Calvos Fest, una tradición en la que ha logrado reunir un sorteo de 30 décimos a los calvos que acudan, un DJ calvo y la presencia de Raúl para contagiar su suerte.

"Todos estos años los calvos han estado dándonos suerte a nosotros, ahora vamos a devolverles la suerte un poco a ellos", indicaba Miriam.

Raúl no podía estar más contento de volver: "Además de la Lotería de Navidad también se repartió este año un primer premio de jueves y un segundo del sábado. Parece que no solo he dado suerte en Navidad sino durante todo el año".

Incluso de cara a 2026, Raúl tiene ilusión de que vuelvan a contar con él. "Ya tienen mi teléfono, estaré encantado de la vida si me lo vuelven a ofrecer. Tanto ellos como otras administraciones que crean en las supersticiones de los calvos", afirmaba.