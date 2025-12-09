Pablo Ródenas, abogado: "El Tribunal Médico pone 5 trampas ocultas para comprobar si puedes trabajar"

Las claves nuevo Generado con IA El abogado Pablo Ródenas detalla cinco "trampas" que utiliza el Tribunal Médico para evaluar si una persona puede trabajar al solicitar la incapacidad permanente. Entre las pruebas están dejar caer un bolígrafo, la silla baja, observar cómo anda el solicitante, preguntar por su estado ese día y entregar documentos lejos para evaluar movimientos. Ródenas advierte que el tribunal observa la coherencia entre las limitaciones alegadas y los movimientos reales, más allá de los informes médicos. La decisión del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo debe basarse en documentación médica y no únicamente en impresiones subjetivas del evaluador.

Para conseguir un grado de incapacidad permanente es necesario superar el examen del Tribunal Médico del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este, se valoran los informes médicos e historial clínico, pero, además, tienen en cuenta la conducta de la persona.

Pablo Ródenas es abogado especializado en defensa penal y advierte en sus redes sociales (@rodenas_abogados) sobre algunos "trucos" ocultos que utiliza este tribunal para verificar el estado de salud de la persona.

Aunque la entrevista parezca breve, explica que la valoración del Tribunal Médico no se basa solo en las respuestas. Explica que las conductas casuales se utilizan para medir la movilidad, el dolor funcional y la coherencia entre las limitaciones alegadas y los movimientos reales.

Las cinco "trampas" ocultas

Ródenas afirma que la primera prueba que utilizan es la del bolígrafo. Supuestamente un miembro del tribunal deja caer un bolígrafo accidentalmente y "miran si te agachas o haces un gesto rápido". Asegura que pueden valorarlo como "movilidad funcional conservada".

La segunda es la silla trampa. Ródenas explica que te hacen sentarte en una silla "baja, blanda y sin agarraderas" para ver cómo te sientas y cómo te levantas cuando se supone que el tribunal aún no está evaluando.

La tercera empieza antes de la entrevista. El abogado dice que el Tribunal Médico se fija en la forma de andar del entrevistado: "Si vas mirando el móvil, si sujetas bien la carpeta o si subes un escaloncito. Todo eso lo apuntan".

La cuarta quizá te sorprenda. Según Ródenas, preguntan: "¿Hoy qué tal te encuentras?". Si la respuesta indica mejoría, apuntan "evolución favorable, cuadro fluctuante, capacidad laboral posible", afirma.

Y, para terminar la lista, el objeto que te ponen lejos. El abogado asegura que el tribunal pasa un documento al entrevistado, pero lo dejan "un poco más lejos de lo normal" para ver si estira el brazo, gira el tronco o hace un movimiento que no debería.

Todas estas "trampas" se hacen supuestamente sin avisar a la persona que busca la incapacidad. Ródenas afirma que no importan las resonancias, cirugías o informes, "si tu comportamiento no coincide con tus limitaciones, lo usan en tu contra".

Pero, ¿es verdad todo esto? De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 39/2015, los actos administrativos que limitan derechos o recursos deben estar motivados con hechos y fundamentos de derecho, no solo en impresiones subjetivas del evaluador.

Lo que significa que la resolución del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) debe estar apoyada en documentación médica, no en actos aislados o frases como “se movía bien al entrar". Pueden valorar tu conducta, pero en ningún caso será determinante.

¿Cómo puedo solicitar la incapacidad?

Un paso previo muy recomendado antes de solicitar cualquier grado de incapacidad permanente es el informe de viabilidad médica. Es un análisis técnico-pericial que evalúa la documentación clínica existente para determinar si un caso de incapacidad laboral es viable.

Este informe revisa el historial médico, los informes, las pruebas diagnósticas y los tratamientos para valorar la coherencia y consistencia de los datos y la existencia de una conexión causal entre la patología y la posible reclamación.