Marcos Díaz, 28 años, de ingeniero a panadero: "Empiezo a las 05:30 de la mañana y es mucho trabajo, pero estoy feliz"

Las claves nuevo Generado con IA Marcos Díaz, ingeniero de 28 años, dejó su profesión para abrir la panadería Paneme en Tarragona, cumpliendo así su sueño de crear arte gastronómico. Comienza su jornada a las 05:30 de la mañana para preparar y hornear panes y bollería, aunque el local solo abre por las tardes debido a la intensa preparación matutina. Ha documentado en TikTok todo el proceso de apertura, reformas y elaboración de productos, alcanzando casi 250.000 seguidores con sus creaciones, como la tarta de queso y la focaccia. Marcos explica que su negocio solo abre en horario vespertino porque dedica la mañana por completo a la producción diaria y a atender la calidad de sus productos.

Terminas tu carrera universitaria, empiezas a trabajar, descubres las dinámicas de una oficina y decides dar un giro radical a tu carrera profesional para abrir una panadería. Este es el caso de Marcos Díaz, que además es ingeniero de carrera, una de las profesiones con mejores perspectivas salariales.

Hace tres meses se produjo la apertura oficial de Paneme, una panadería y bollería emplazada en Tarragona que ha fundado el joven catalán de 28 años. Con la ayuda de su familia, empezó las obras en verano y ahora está trabajando en su "sueño": crear arte gastronómico.

Los panaderos suben la persiana mucho más temprano que el resto de trabajadores para encender los hornos. En el caso de Marcos, a las 05:30 a pesar de que él no abre el establecimiento hasta las 16:00 horas. "Empiezo a las 05:30 horas y es muchísimo trabajo, pero estoy feliz", relata en su perfil de TikTok.

Sólo abre por las tardes

Además, cuenta que su jornada de preparación, amasado y horneado es muy intensa y que sólo para a desayunar "durante cinco minutos porque es el único momento del día en el que me puedo sentar".

Después de precalentar el horno durante una hora, empieza a refrescar las masas madre y prepara los huevos para las magdalenas. Todo esto, a primera hora de la mañana y con el objetivo de tener todo listo para la apertura vespertina.

"A media mañana ya empiezo a tener los panes listos y salen unas 25 o 30 piezas aproximadamente de unos 115 gramos cada una", explica el joven.

Muchos clientes le preguntan el motivo por el que su negocio sólo abre por las tardes, a lo que responde con claridad: "No abro antes porque estoy toda la mañana preparando los productos del día siguiente y horneando a la vez, y se me hace muy complicado poder atender".

Marcos ha documentado todo el proceso que ha vivido en los últimos meses. La decisión de abandonar su trabajo como ingeniero hace un año, la compra del local, la firma de la hipoteca, el diseño técnico del local, las reformas y, sobre todo, sus mejores ideas y creaciones culinarias, entre las que destaca la tarta de queso y la focaccia.

El catalán cuenta con casi 250.000 seguidores en TikTok y, al margen de las novedades sobre su negocio y su rutina de trabajo, muestra con detalle cómo es el proceso de elaboración de algunos de sus productos más especiales, contenido que al parecer gusta mucho a los internautas.