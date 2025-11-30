Rocío, abogada, sobre compartir lotería: "Lo primero es enviar una copia firmada con el DNI para poder repartir el 100%"

Las claves nuevo Generado con IA Compartir un décimo de la Lotería de Navidad suele hacerse de forma verbal, pero puede generar problemas si el premio es importante y no hay constancia escrita del acuerdo. La abogada Rocío Galván recomienda enviar una copia firmada del décimo, junto con el DNI del depositario y el reparto acordado, a todos los participantes para evitar conflictos. Esta acreditación puede hacerse por email o WhatsApp, y sirve para que, si el décimo resulta premiado, el banco y la Agencia Tributaria reconozcan a los verdaderos beneficiarios y eviten considerarlo una donación.

Cada 22 de diciembre, miles de personas en España comparten un décimo de la Lotería de Navidad con familiares, amigos o compañeros de trabajo para tentar a la suerte juntos.

Una costumbre que une y que, en muchos casos, se hace casi de manera automática, sin pensar en las consecuencias que acarrea si el Gordo llama a tu puerta.

Alguien compra el décimo, lo reparte "de palabra" y todos esperan con ilusión la llegada del sorteo. Sin embargo, cuando realmente toca un premio importante, esa presunta confianza puede convertirse en un quebradero de cabeza si no se ha dejado constancia.

El problema suele surgir porque muchos grupos no formalizan el reparto del décimo. Y es que basta con un simple mensaje, una nota o una foto firmada, para quitarse de problemas.

Y es justo ahí donde aparecen las dudas. Según explica la abogada Rocío Galván a EL ESPAÑOL, lo primero es asegurarse de que todos los participantes tienen un documento que acredite su parte del décimo.

"Cuando se comparte un décimo de lotería con varias personas, lo primero que hay que hacer, y que es muy importante por si tocase el premio, es que quien se quede en posesión del décimo envíe a los demás una copia firmada, con el DNI del depositario", comienza explicando la letrada.

Según Galván, lo importante es que en esa copia "se indique que tal persona juega una cantidad de euros determinada en ese número, serie, fracción y sorteo”.

“Este envío es recomendable realizarlo por email o por Whatsapp, ya que así queda constancia, para que se pueda repartir entre todos los participantes el 100%", recalca.

Con ese documento, que es pura formalidad y no requiere trámites ni desplazamientos, la letrada detalla que se pueden evitar conflictos posteriores.

Así, si el décimo sale ganador, el proceso posterior será claro ya que "si resultase premiado, al banco hay que identificarle quienes son los participantes y el porcentaje de cada uno" de ahí la importancia de este papeleo.

Y es que, aunque normalmente el premio puede ingresarse en la cuenta del depositario, eso no evita la necesidad de identificar correctamente a todos.

De hecho, la abogada de Bufete Capitol advierte de las consecuencias fiscales de no hacerlo bien. Pues, aunque "luego este lo reparta a los demás, es muy importante que se identifique a los otros participantes para que a la hora de repartirles su porcentaje, la Agencia Tributaria no lo tome como una donación y quiera tributar por ello".

Así que todavía estás a tiempo. Queda menos de un mes para el esperado sorteo, por lo aún puedes revisar tus décimos para asegurarte de que todo esté en orden y dejarle un hueco a la buena suerte.