Juan Carlos Soldado compró un piso con un 40% de descuento y logró una plusvalía del 30%: "Estaba destrozado"

Ladrillo o el banco. Muchas personas, con algo de ahorros, dudan en si poner su dinero en la cuenta de la entidad financiera o en la vivienda. En este último caso, hay quien opta por comprar, reformar y vender.

Uno de ellos es Juan Carlos Soldado, cofundador de la startup Muppy especializada en el mercado residencial. “Todo el mundo ha oído hablar de esta estrategia pero muy pocos la ejecutan con éxito”, afirma en la red social LinkedIn.

Y pone como ejemplo un apartamento que adquirió en Alicante: “Compré un piso con un 40% de descuento y logré una plusvalía del 30%”.

“Completamente destrozado”

“El piso empezó con un precio bajo. Luego bajó 20.000 euros y, a los tres meses, bajó otros 20.000. Era un piso que estaba completamente destrozado”, relata en un vídeo de YouTube. “Al final hubo otro apretón en el que bajaron otros 30.000 euros”.

Soldado continúa relatando como la inmobiliaria le dijo que podía bajar un poco más si pagaba rápido. “Al final, la operación fue fantástica, porque se adquirió con un 40% de descuento”, añade.

Con estas cifras, lo que consiguió fue “tener mucha tranquilidad, mucha comodidad y mucho margen para ejecutar la reforma sin ningún tipo de problema”.

¿Resultado? Una plusvalía sobre la inversión total de un 30% aproximadamente. Soldado tiene previsto poner la vivienda en alquiler y obtener una rentabilidad alrededor del 7%.

El secreto de Soldado

Según el experto en finanzas, el secreto de comprar, reformar y vender no está en “sólo comprar barato y vender más caro sino en cómo planificas y estructuras la operación”.

Así, y desde su punto de vista, hay que “buscar al menos un 15% sobre la inversión total. Menos de eso, no compensa el riesgo ni el esfuerzo. Obviamente, cuanto más mejor”.

Además, “una operación debe cerrarse de 3 a 6 meses. Si se alarga, la rentabilidad desaparece. En inmuebles granulares”

Respecto a las reformas, deja claro que cuestan más o menos lo mismo en cualquier ciudad. “La diferencia está en dónde inviertes. Comprar en zonas con demanda y potencial de revalorización es lo que multiplica la salida”.

Asimismo, hay que tener en cuenta que reformar y vender rápido no depende “sólo de ti. Necesitas arquitectos, empresas de obra, agentes que conozcan la zona y que aceleren los tiempos”.

Y, por último, “elegir tickets que valgan la pena. Generalmente a partir de 150.000 euros en zonas de valor, donde el margen tras impuestos y gastos sigue siendo interesante".

Según su punto de vista, no es magia, sino gestión, análisis y precisión. “El secreto está en los detalles. Y en este juego, los detalles son los que deciden si cierras con un 15% o con pérdidas”, concluye Juan Carlos Soldado.