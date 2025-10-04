Un joven español de 25 años, en Irlanda: "Mi sueldo es de más de 2.200 euros y estoy cobrando el mínimo legal"

La situación laboral y económica de los jóvenes en España sigue siendo un tema de debate constante.

Mientras muchos afrontan salarios bajos, inestabilidad y dificultades para acceder a una vivienda, otros han optado por salir al extranjero en busca de mejores oportunidades.

Este es el caso de Nández, un creador de contenido de 25 años que actualmente reside en Irlanda y cuya experiencia ilustra de forma clara el contraste con España.

Un golpe de realidad

"Acabo de cobrar mi sueldo en Irlanda y me estaba preguntando ¿qué sentido tiene seguir viviendo en España?", reflexiona.

Su sorpresa al recibir la nómina se centra en una cifra concreta: "Son 515 euros, que, para quien no se haga una idea, son más de 2.200 euros al mes, y es un trabajo en el que estoy cobrando el mínimo legal".

El joven destaca que no se trata de un puesto especialmente cualificado ni de una gran oportunidad profesional, sino de un empleo base que le permite vivir con holgura.

"En cualquier trabajo, eso es lo mínimo que puedes cobrar. Ahora dime tú, en España, ¿en qué trabajo llegas a cobrar algo así sin experiencia y sin ninguna locura?", cuestiona.

Sin embargo, más allá de la satisfacción económica, Nández reconoce que esta reflexión le genera sentimientos encontrados.

"La cosa es que me he puesto a pensarlo y me ha dado como pena, porque dices tú: 'Tío, ¿qué sentido tiene estar ahora mismo viviendo en España si no es, obviamente, porque tienes a tu familia y amigos?'", lamenta.

En este sentido, apunta que, salvo por el clima y los lazos personales, las diferencias laborales entre países europeos son notables.

"Porque después de eso, si no es por el clima, trabajando en cualquier país de Europa casi que se gana más. En Irlanda, por ejemplo, la diferencia es enorme", señala.

La comparación se intensifica cuando habla de la situación de los autónomos y del acceso a la vivienda.

Según explica, en España los impuestos y los precios de alquiler resultan mucho más complicados de afrontar que en otros lugares.

"Si eres autónomo, no vamos a hablar de impuestos en España, y si eres joven y estás buscando alquiler, lo mismo", comenta.

Pese a la dureza de sus críticas, también reconoce aspectos positivos que hacen de España un país especial.

"Entonces, en España te queda un buen clima y, la verdad, la gente es increíble", afirma con nostalgia.

No obstante, advierte que incluso en algunos lugares la situación social también empieza a mostrar signos de deterioro: "Y en algunos sitios ya están empezando a haber problemas, qué pena".

La experiencia de este joven resume una realidad compartida por muchos: el descontento con las condiciones laborales en España frente a la atracción de otros países europeos.

Su testimonio refleja la encrucijada de toda una generación que, entre el arraigo familiar y la necesidad económica, se debate entre quedarse o marcharse.