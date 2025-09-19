Fernando Solano, abogado, alerta a España: "Tu jefe puede despedirte si no fichas bien durante tu jornada laboral"

Si bien el registro de jornada se volvió obligatorio en 2019, lo cierto es que a partir de 2025 la legislación española ha endurecido estas obligaciones. Esto provocó que se exigiese a las empresas una digitalización del control horario.

Sin embargo, debido a la falta de cultura de fichar, todavía hay muchos españoles que ignoran este trámite y cumplen con su horario laboral sin ningún tipo de registro. Algo que puede suponer un peligro tanto para el empleador como para el trabajador.

Así, ha sido el abogado Fernando Solano el encargado de advertir sobre una práctica de muchos trabajadores que puede tener como consecuencia el despido.

El registro laboral

En España, el registro de jornada laboral es una obligación legal que afecta a todas las empresas, independientemente de su tamaño o sector. Su objetivo principal es garantizar que los trabajadores cumplan con sus horarios y que se respeten los derechos relacionados con la jornada y las horas extras.

Fichar correctamente no solo protege al trabajador, sino que también resguarda al empresario frente a posibles sanciones. La Inspección de Trabajo puede revisar los registros y exigir el pago de cotizaciones de jornadas completas si detecta irregularidades.

Además, el registro de jornada se ha convertido en una herramienta clave para fomentar la transparencia y la conciliación laboral. Permite llevar un control real del tiempo trabajado y ayuda a evitar conflictos entre empleados y empleadores, promoviendo un entorno laboral más justo y seguro.

No obstante, a pesar de su obligatoriedad, muchos trabajadores parecen estar ignorándolo y es algo que no está gustando nada al Ministerio de Trabajo. De hecho, ya ha anunciado que podrían llegar a sancionar a aquellos trabajadores que no lo cumplan.

De hecho, al parecer las propias empresas pueden llegar a castigar a sus empleados que no cumplan con el fichaje de la manera más severa: con el despido.

Ha sido el abogado Fernando Solano Veiga, CEO de Celtibérica Abogados en sus redes sociales, el que advirtió de esta práctica.

"Atención, trabajadores y empresarios: hay dos razones por las que es muy importante tomarse en serio el fichaje de jornada. La primera: fichar mal o no fichar puede ser motivo de despido. El empresario podrá despedirte si lo haces incorrectamente", señaló el letrado.

Solano explicó cómo algunos trabajadores pueden llegar a aprovecharse de que el empresario no tenga un sistema de fichaje, especialmente si tiene jornada parcial.

"Tú, empresario, si tienes un trabajador a jornada parcial y no hay fichaje, este podrá reclamar la jornada completa. Sin olvidar a la Inspección de Trabajo, que llegará “con el carrito del helado” y te pedirá las cotizaciones de la jornada completa", afirmó Solano.

Por esa razón, su recomendación fue clara: "empresario, implementa siempre un sistema de fichaje; trabajador, ficha correctamente siempre".

De tal manera, el registro de jornada laboral no es solo un requisito legal, sino un recurso que protege tanto a trabajadores como a empresarios. Fichar correctamente evita sanciones, conflictos y malentendidos, garantizando que se cumplan los derechos y obligaciones de cada parte.

Así, se fomenta una cultura de responsabilidad y profesionalidad, donde cada jornada queda registrada y respetada.