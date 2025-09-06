Antonio (56), funcionario, sobre el colapso en las citas previas: "Para poder gestionarlo necesitamos más funcionarios"

Imagen generado por IA de un funcionario de la Seguridad Social y Antonio González. ChatGPT

Resulta llamativo que es prácticamente una opinión general que a la hora de necesitar de la Administración Pública para cualquier gestión, se acaba convirtiendo en un proceso casi interminable.

Ya sea por el exceso de burocracia, la lentitud en la resolución o el colapso en las citas previas, tener que realizar alguna gestión es un proceso que toma su tiempo, y para los mayores aún más.

Así, ante esta cuestión, el experto en Administración Pública y funcionario, Antonio González ha explicado qué ocurre dentro del ámbito público con los funcionarios para que ocurra esto.

Colapso en las citas

Son muchos los jubilados que en busca de conseguir su pensión, necesitan de la Seguridad Social, un organismo público, y una determinada gestión.

Sin embargo, a la hora de tratar de conseguir una cita se encuentran con un muro, un colapso dentro de las citas previas que impide poder reservar una fecha para dicho trámite.

Así, Y Ahora Sonsoles contó con Maricarmen, una jubilada que asegura que tuvo que despertarse a las 2 de la mañana para poder acceder a una cita previa y así poder cobrar su pensión después de tres meses.

De tal manera, para explicar qué ocurre, el plató contó con la participación de Antonio González. Este experto en la Administración Pública y funcionario se encargó de señalar el problema que hay.

"El sistema de cita previa está colapsado porque hay una falta endémica de personal en las entidades gestoras de la Seguridad Social", señalaba.

El experto contó cómo, a pesar de que hay alrededor de 20.000 funcionarios de la Seguridad Social, "la atención que cada funcionario da en una cita es de diez minutos, o quince minutos si se trata de una pensión de jubilación más compleja".

De igual manera Antonio explicó cómo es el funcionamiento de la Administración Pública: "hay dos tipos de oficinas de la Seguridad Social. Por un lado están las oficinas de Tesorería donde se tramitan todas las cuestiones relacionadas con la recaudación de cotizaciones".

Por otro lado, la oficina que necesita Maricarmen es el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS). "Su caso es diferente. Ha acudido al CAISS, un punto de asesoramiento e información a la ciudadanía donde se tramitan todas las solicitudes que planteen los ciudadanos", indicaba.

Así, en dicha oficina se gestionan trámites como la pensión de viudedad o de jubilación mientras que la de Tesorería se acude para conseguir un informe de vida laboral o arreglar cualquier problema de cotización que tenga un empresario.

A pesar de la explicación de Antonio, el programa siguió cargando contra el sistema de cita previa de España y su falta de efectividad.

"Se está demonizando el sistema de cita previa. Este sistema tiene sus ventajas, porque evita que ciudadanas como Carmen tengan que hacer cola para ser atendidas, lo cual está bien. El problema es que no se encuentran citas, y no se encuentran porque falta personal", aseguró el experto.

Antonio relató cómo él en su provincia natal, Málaga, tarda más de un mes para poder conseguir una cita o incluso llegan a derivarlo a ciudades como Marbella o Antequera.

"Pero hay un CAISS donde atienden sin cita previa, aunque genera situaciones maratonianos. También hay casos en los que se atiende a la ciudadanía directamente. Si una abuelita viuda de 85 años acude a un CAISS, los funcionarios de la Seguridad Social la van a atender si es urgente", apuntaba.