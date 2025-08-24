Un cirujano denuncia su jornada laboral en agosto: "Voy a trabajar 235 horas sin un solo día libre"

La sanidad pública sufre cada verano una gran saturación, ya que las bajas y las vacantes estructurales se unen a las vacaciones que se toman los profesionales del sector y que no se sustituyen en su totalidad.

Este hecho implica que crezca notablemente la presión en los servicios, lo que deriva en una mayor saturación de los trabajadores. De hecho, el sindicato SATSE ha advertido desde el comienzo del verano que muchos profesionales se ven obligados a trabajar el doble en verano.

Esto es lo que le sucede precisamente al doctor Álvaro García Sesma, que a través de TikTok ha denunciado su jornada durante el mes de agosto. "Trabajo todos los días y las guardias no cuentan como extra", se queja el profesional.

El cirujano del aparato digestivo ha calculado que en el mes de agosto trabajará un total de 235 horas, lo que le supone que tendrá que trabajar todo lo que resta del mes, sin tener "ni un solo día totalmente libre".

Por si esto fuera poco, el especialista destaca que "cinco días voy a estar de guardia 24 horas seguidas", mostrando así su queja por la situación de la sanidad pública, en la que los trabajadores no dan abasto.

Maratón de trabajo en agosto

El Dr. Álvaro García Sesma asegura que tendrá un exigente "maratón de trabajo en agosto", un mes en el que tendrá que acumular las mencionadas cinco guardias de 24 horas, que se suman a las guardias localizadas, que son aquellas en las que tiene que estar disponible sin estar trabajando.

"Sin contar las horas que voy a estar localizado, que no todos los médicos especialistas tienen que hacerlo, voy a trabajar un total de 235 horas en cuatro semanas", explica el médico del Hospital 12 de Octubre en su vídeo.

De esta manera, recalca que trabajará casi 59 horas semanales, lo que implicaría que, si trabajase solo de lunes a viernes, "equivaldría a trabajar todos los días 12 horas y media". Además, explica que ninguna de esas horas se cuenta como hora extraordinaria.

La demanda de los profesionales de la salud

El doctor García Sesma acumulará tantas horas de trabajo por las guardias de 24 horas que tendrá que trabajar, siendo este un tipo de jornada intensiva que solo realizan los médicos, especialmente en el caso de los cirujanos.

Un estudio realizado por la Organización Médica Colegial en el año 2023 pudo confirmar que aquellas especialidades quirúrgicas como la cirugía general o la neurología son las que más jornadas de guardia realizaban cada mes, sobre todo en el caso de los MIR.

#estatutomedico #estatutopropio #NuestraPropiaMesa #batasblancas #sanidadgob #guardias24horas ♬ sonido original - Dr García-Sesma @drgsesma Después de unos días de vacaciones, el lunes 4 de agosto vuelvo a mi puesto de trabajo como cirujano en la sanidad pública. Esto me sirve para explicaros la situación que vivimos habitualmente los médicos especialistas. De los 28 días de agosto que quedan, voy a trabajar todos los días y a estar de guardia de 24h cinco días. No voy a estar totalmente libre ninguno de esos 28 días, porque incluso los días que salgo de guardia, sigo estando localizado. Sin contar las horas localizado, Voy a trabajar 235h en cuatro semanas, entre horas ordinarias y lo que llama “jornada complementaria” (en Europa solo se contemplan horas ordinarias y horas extra, pero no pueden llamarlas horas extra porque tendrían un precio superior a la hora ordinaria y un límite de horas; por eso se han inventado lo de “jornada complementaria”). Además, de las 235 horas, solo cuentan 112 horas como tiempo trabajado (las ordinarias). Es decir, trabajaré casi 59h a la semana (pero me cuentan 28). Si trabajara solo los días laborables, equivaldría a 12 h y media al día (ninguna pagada como hora extra). Y eso sin contar con las horas en las que estoy localizado (aunque sea de noche), y que son todas las demás. Esto solo nos pasa a los médicos, no al resto de sanitarios. ¿No crees que es normal que los médicos nos enfademos cuando oímos hablar a Mónica García o a Yolanda Díaz? Para ellas no somos trabajadores, o no tenemos los mismos derechos que los demás. ¿Qué somos? ¿Esclavos? #estatutomarco

En este sentido, el especialista denuncia en su video que "esto solamente nos pasa a los médicos, no al resto de personal sanitario". Ante esta situación, los facultativos han asegurado que las guardias son "inhumanas" en los últimos años.

La situación ha llevado al colectivo a poner en marcha iniciativas para acabar con ella. De hecho, en marzo de 2025, los médicos españoles presentaron más de 180.000 firmas para eliminar estas jornadas intensivas.

La presión parece haber surtido efecto y en el borrador del Estatuto Marco, norma que rige las condiciones laborales de profesionales sanitarias, propone que se reduzcan a 17 horas en lugar de 24, eliminando la jornada ordinaria previa a la guardia.

Sin embargo, para los sindicatos no es suficiente, y es que su petición es que las guardias tengan un carácter voluntario y se remuneren como horas extraordinarias, puesto que ahora se pagan por debajo de la hora ordinaria.

Mientras los sindicatos continúan con las negociaciones para conseguir una jornada laboral de 25 horas, mayores remuneraciones, una jubilación anticipada, otras organizaciones se quejan de tener una menor representación médica en las reuniones con sanidad, como la CESM.

Estos sindicatos y organizaciones, como defiende el doctor García Sesma en su vídeo, exigen tener un estatuto propio, con el que protegerse de una situación que consideran totalmente injusta y discriminatoria con respecto a otros trabajadores.

Pros y contras de trabajar en la sanidad pública

Más allá de las palabras del especialista con respecto a sus jornadas laborales, de forma general podemos hablar de las ventajas y desventajas que tiene el convertirse en trabajador de la sanidad pública.

Entre los principales puntos a favor hay que destacar el hecho de disponer de estabilidad laboral, al ofrecer generalmente contratos indefinidos tras procesos de oposición, así como unas condiciones salariales competitivas, con un sueldo base atractivo y diferentes complementos.

También ofrecen una profesión profesional, con acceso a formación continuada y promociones internas, sin olvidar la cobertura y protección social que ofrecen, con seguridad en bajas laborales, permisos y conciliación.

A todo ello hay que sumar que ser parte del sistema sanitario público español ofrece prestigio y reconocimiento, al ser considerado uno de los mejor valorados de Europa.

En cuanto a sus inconvenientes, nos encontramos con la alta competencia existente, ya que para acceder a una plaza fija se requiere de superar procesos de oposición exigentes, así como una carga asistencial al existir plantillas ajustadas y una elevada presión de asistencia, sobre todo en hospitales y atención primaria.

También existe una menor flexibilidad para cambiar de servicio o especialidad que en la sanidad privada, y una movilidad limitada, no siendo siempre sencillo poder cambiar de destino si así se desea.

Por último, en función de la comunidad autónoma, puede haber demoras en los pagos y procesos administrativos, con los inconvenientes que ello puede llegar a causar a los profesionales.