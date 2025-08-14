El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha confirmado que esta noche se ha confinado a la población de Oliva de Plasencia, de casi 300 habitantes. Además, ha informado de que en estos momentos hay 25 kilómetros de autovía cortados por culpa de las llamas.

En su cuenta de X, ha anunciado que el Gobierno extremeño ha firmado la declaración de situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (INFOCAEX) para toda #Extremadura ante la "simultaneidad de incendios en la región".

Finalmente, ha advertido de que la jornada de hoy jueves va a "ser muy complicada" y pide a la población que "siga las recomendaciones de las autoridades.