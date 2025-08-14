En Castilla y León hay en torno a 9.000 personas evacuadas, en Galicia el fuego ha arrasado 14.000 hectáreas en Orense y en Extremadura hay carreteras cortadas por culpa del grave incendio de Jarilla. El Gobierno ha solicitado a la Unión Europea dos aviones cisterna, que llegarán al país en las próximas horas.
Marlaska pide dos hidroaviones a la UE cuando hay más de 30 incendios activos y decenas de miles de hectáreas arrasadas
Viaje al triángulo de fuego entre Ourense y Zamora, donde el cielo es negro y no se puede respirar: "Esto es el infierno en la Tierra"
El avance del incendio forestal de Jarilla obliga a cortar 25 km de la autovía A-66
El avance durante esta madrugada del incendio forestal declarado el martes en la localidad cacereña de Jarilla ha obligado a cortar la circulación en la autovía A-66 entre los kilómetros 446 en Casas del Monte y 471 en Plasencia en ambos sentidos.
El corte de la vía es total, ha informado la Dirección General de Tráfico.
El fuego también afecta a otras vías como la CC-214, que une la población de Jarilla con la N-630; la CC-213, entre Cabezabellosa, Villar de Plasencia y N-630; y un camino vecinal que conecta Cabezabellosa con El Torno.
Muere uno de los heridos por el fuego en León: un voluntario de 36 años
Uno de los heridos graves por el fuego en León ha muerto, según ha confirmado el delegado del Gobierno en redes sociales. Se trata de un varón de 36 años que trabajaba como voluntario y había sufrido quemaduras en buena parte de su cuerpo. Estaba ingresado en la Unidad de Quemados del Hospital Río Hortega de Valladolid.
Hoy lamentamos un nuevo fallecimiento de una persona que formaba parte del dispositivo que lucha contra los incendios en la provincia de León, concretamente en la comarca de la Valdería.— Nicanor Sen Vélez (@NicanorSen) August 14, 2025
Mi más sentido pésame a la familia, a su entorno y compañeros en estos duros momentos.
Se trata de la segunda víctima mortal en los incendios en Castilla y León, después de que el pasado martes Abel Ramos, de 35 años, perdiese la vida cuando realizaba tareas de auxilio en la parte leonesa del incendio de Molezuelas de Carballeda (Zamora), que saltó la frontera provincial el lunes.
Última hora de los incendios | Se reanudan las tareas para extinguir el incendio en Aroche (Huelva)
El Plan Infoca volverá a incorporar esta mañana diferentes medios aéreos junto a otros por tierra para extinguir el incendio forestal declarado en la tarde de ayer en el paraje 'La Contienda' de Aroche (Huelva), en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, para tratar de estabilizarlo.
De esta forma, después de que ayer se movilizaran hasta 18 medios aéreos, esta mañana se incorporarán inicialmente dos helicópteros y están preparados, además, dos aviones de carga en tierra, según ha informado el Infoca.
Jaro, detenido por el incendio de Ávila, lo provocó para trabajar y obtuvo el puesto tras morir un bombero
En algunos pueblos del Valle del Tiétar (Ávila), le conocen como 'Jaro'. Tiene 55 años y cada verano se dedica a trabajar como apagafuegos en la zona. Este 2025 la empresa que acostumbraba a contratarle como bombero de refuerzo, no lo hizo. Pero él necesitaba un trabajo.
Según ha informado la Guardia Civil de Ávila, Jaro provocó un incendio forestal la noche del pasado 28 de julio en el Valle del Tiétar por "intereses laborales". Vecinos de Mombeltrán, uno de los pueblos afectados, detallan que el hombre "no quería quedarse sin cobrar este verano y ha prendido fuego para que lo llamen a trabajar".
Unas 300 personas han sido confinadas en Oliva de Plasencia (Cáceres) por los incendios
El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha confirmado que esta noche se ha confinado a la población de Oliva de Plasencia, de casi 300 habitantes. Además, ha informado de que en estos momentos hay 25 kilómetros de autovía cortados por culpa de las llamas.
En su cuenta de X, ha anunciado que el Gobierno extremeño ha firmado la declaración de situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (INFOCAEX) para toda #Extremadura ante la "simultaneidad de incendios en la región".
Finalmente, ha advertido de que la jornada de hoy jueves va a "ser muy complicada" y pide a la población que "siga las recomendaciones de las autoridades.
Noche donde se han cumplido los peores pronósticos. Hemos procedido al envío masivo de EsAlert informando del confinamiento de Oliva de Plasencia. 25km de autovía permanecen cortados en este momento. El Puesto de Mando Avanzado ha sido trasladado a otro lugar seguro. #IFJarilla— Abel Bautista (@Abel_Bautista) August 14, 2025
La Comisión Europea se solidariza con los incendios
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mostró este miércoles su solidaridad con los países europeos afectados por los incendios forestales como España.
"Nuestra lucha contra los incendios forestales continúa. Nuestra flota de bomberos rescEU está trabajando en Montenegro. Estamos movilizando apoyo para Grecia, tras su solicitud de asistencia.Y los bomberos preposicionados ya están ayudando en España. Esto es solidaridad europea en acción", aseguró von der Leyen a través de la red social X.
Our fight against wildfires continues.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025
Our #rescEU firefighting fleet is at work in Montenegro.
We're mobilising support for Greece following their request for assistance.
And prepositioned firefighters are already helping in Spain.
This is European solidarity in action.
Noche muy difícil en Cáceres por el incendio de Jarilla
El incendio de Jarilla (Cáceres) ha provocado el corte de 25 kilómetros de la autovía A-66. Durante la noche, se han producido rachas de viento de hasta 50 kilómetros hora que han complicado las labores de extinción de las llamas.
Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, informó anoche de que los 19 vecinos que quedaban atrapados por el fuego en Cabezabellosa fueron resctados por un convoy y se encuentran a salvo.
Última hora de los incendios | 38.000 hectáreas quemadas en León y Zamora
El sistema de observación europeo Copernicus estima que se han quemado en torno a 38.000 hectáreas en León y Zamora, convirtiéndose en uno de los incendios más graves de la historia de España.
Estas son las consecuencias del incendio que se propagó en Molezuelas de la Carballeda, que ha quedado controlado en el lado zamorano, pero que se va extendiendo hacia la provincia de León.
Las claves de una ola de calor histórica: "Es inusual que la dorsal se mantenga inmóvil tanto tiempo"
España ha estado, salvo los dos primeros días, bajo ola de calor en todo lo que llevamos de agosto. Es probable que se convierta en una de las más largas desde que hay registro.
Antes incluso de que finalice (se espera que siga, al menos, hasta el lunes 18), ya se están batiendo otros récords.
Este martes, por ejemplo, ha sido el día más cálido en el conjunto de España de todo el verano; y, al igual que el día anterior, se registró una temperatura media tan alta desde, al menos, 1950.
Los incendios forestales provocan el corte de 13 carreteras
Un total de 13 carreteras se encuentran cortadas en España a consecuencia de los incendios forestales, ha informado esta madrugada la Dirección General de Tráfico (DGT).
En concreto, el fuego ha provocado cortes en tres carreteras de la provincia de Cáceres: la A-66, a la altura de Casas del Monte; la CC-213, por Villar de Plasencia; y la CC-214, en Jarilla.
Otras tres vías están cortadas en Zamora: ZA-P-2433, en Puercas; ZA-P-2434, en Abejera; y ZA-902, en Losacio.Tres más en Palencia, todas ellas en La Pernía: PP-2114, PP-2113 y PP-2116. En León están cordadas las carreteras LE-133, en Valdeviejas; LE-125, La Bañeza; y LE-110, Castrocalbón.
⚫️🔥Los incendios forestales provocan el corte de 13 carreteras.— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 14, 2025
📍#Cáceres:
➡️A-66, Casas del Monte.
➡️CC-213, Villar de Plasencia.
➡️CC-214, Jarilla.
📍#Zamora:
➡️ZA-P-2433, Puercas.
➡️ZA-P-2434, Abejera.
➡️ZA-902, Losacio. pic.twitter.com/tSXLsx42Hx
El servicio ferroviario entre Madrid y Galicia continúa cortado
Los trenes que conectan Madrid y Galicia continúan suspendidos por culpa de los incendios que están azotando Ourense. Los técnicos han informado de que tienen que analizar la situación de las vías.
La circulación del servicio ferroviario se suspendió ayer miércoles por la tarde por culpa de los graves incendios. En consecuencia, ADIF informó de que suspendía definitivamente el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia y Renfe comunicó que, si el incendio estaba controlado, se reanudaría el servicio a las 07:00 de la mañana de hoy.
‼️ ACTUALIZACIÓN 07:30— InfoRenfe (@Inforenfe) August 14, 2025
Continúa interrumpida la circulación entre Galicia y Madrid. Siguen realizándose tareas de reconocimiento de la infraestructura para reanudar el servicio ferroviario.
Teniente general Marcos, jefe de la UME: "Quedan cuatro días muy duros, pero tenemos capacidad de respuesta"
El teniente general Francisco Javier Marcos Izquierdo, jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), está liderando personalmente este miércoles a sus hombres en una jornada maratoniana y "muy complicada" para combatir los incendios que asolan buena parte de España. Sobre el terreno, ha estado en los fuegos de León, Orense y Zamora.
En declaraciones exclusivas a EL ESPAÑOL, el jefe de la UME ha analizado la previsible evolución de una ola de incendios que ha arrasado miles de hectáreas, ha obligado a desalojar o confinar a miles de personas y ha provocado ya dos muertes y más de 30 heridos graves. "Quedan días previsiblemente muy duros", advierte, aunque Marcos Izquierdo asegura que sus militares tienen capacidad "de sobra" para seguir respondiendo de manera efectiva.
Incendios en España, última hora | Interior solicita a la UE dos aviones cisterna
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado que España ha solicitado al Mecanismo Europeo de Protección Civil dos aviones cisterna que llegarán en las próximas horas a nuestro país.
El titular de Interior ha explicado que España no necesita estos aviones, pero que los ha solicitado por la preocupante previsión meteorológica de los próximos días, con una ola de calor que se extenderá hasta el lunes.