El Gobierno lo confirma: si estás enfermo y de vacaciones, esta es la forma de conseguir que te devuelvan los días

Las vacaciones representan uno de los momentos más esperados del año para cualquier trabajador.

Este periodo nos permite desconectar del estrés diario, alejarnos de las responsabilidades laborales y dedicar tiempo a descansar o disfrutar con la familia y amigos.

Pero, ¿qué ocurre si justo cuando llega ese merecido descanso, una enfermedad o un accidente te impiden aprovecharlo? ¿Pierdes esos días o tienes alguna opción para recuperarlos?

Esta situación no es tan rara como parece y genera muchas dudas entre los trabajadores.

Por suerte, la legislación laboral en España contempla estos casos y protege tu derecho a disfrutar plenamente de tus vacaciones, incluso si te pones enfermo justo antes o durante ellas.

¿Qué dice la ley?

El Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 38.3 que si un empleado sufre una incapacidad temporal durante el periodo de vacaciones, esos días no se cuentan como vacaciones disfrutadas.

En términos sencillos, esto significa que si estás de baja médica por enfermedad o accidente mientras estás de vacaciones, no pierdes esos días, sino que puedes reclamarlos para disfrutarlos más adelante.

¿Cómo se recuperan esos días?

Cuando te pongas enfermo durante tus vacaciones, debes informar a la empresa y presentar el parte de baja médica expedido por el médico. Mientras dure la incapacidad, esos días no se contabilizan como vacaciones.

Una vez que te reincorpores al trabajo tras recibir el alta médica, puedes solicitar a tu empresa que te permita disfrutar de esos días de vacaciones pendientes. La empresa está obligada a concedértelos, salvo que exista una causa justificada para denegarlos.

Es importante saber que tienes un plazo de hasta 18 meses desde el final del año natural en que se generaron las vacaciones para poder recuperarlas.

Por ejemplo, si en agosto de 2025 te pusieras enfermo y no pudieras disfrutar de varios días de vacaciones, podrías reclamar esos días hasta junio de 2027.

Si la empresa se niega a respetar este derecho, no estás desprotegido. Puedes presentar una reclamación formal, acudir a la Inspección de Trabajo o, incluso, iniciar un procedimiento judicial.

La jurisprudencia es clara y existen múltiples sentencias que avalan al trabajador en estas situaciones, obligando a las compañías a devolver los días de vacaciones no disfrutados por enfermedad.

Este respaldo legal es esencial para evitar abusos y garantizar que ningún trabajador pierda un derecho tan básico como su descanso anual por circunstancias médicas ajenas a su voluntad.

Además, no importa si la baja médica dura solo unos días o varias semanas: todos los días que coincidan con tu incapacidad temporal durante las vacaciones deben recuperarse.