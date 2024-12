Qué significa 'NPC', 'PEC' 'piquete' o 'estar chetado': las polémicas y nuevas expresiones del argot de los jóvenes

Al igual que la sociedad y la moda, el idioma es cambiante y con el paso de los años, también evoluciona la forma en la que nos comunicamos y nos expresamos. Ahora los jóvenes utilizan términos, como mdlr, NPC, shippear, PEC, estar chetado, es madre, piquete, dar cringe o pov.

No es raro estar en una conversación con varios adolescentes o veinteañeros y sentirse que están hablando otro idioma. Por ello, desde EL ESPAÑOL hemos analizado qué significan algunas de las expresiones más comunes que usan en su día a día los jóvenes.

En primer lugar, una de las palabras más usadas últimamente entre los adolescentes y que difícilmente se podría adivinar su significado sin su ayuda es la de 'PEC'. Se trata del acrónimo de la expresión 'me lo meto por el culo'. Aunque suene mal y obsceno, se usa para manifestar que algo gusta mucho. Por ejemplo, estas Navidades, cuando reciban un regalo que realmente les guste, se podrá escuchar 'PEC PEC'.

Otra de las abreviaturas más conocidas es 'NPC' (Non Playable Character). Este acrónimo viene directamente del mundo de los videojuegos y se refiere literalmente a los non-playable character. Esto en un videojuego sería un jugador no utilizable, en inglés, y en las consolas se refiere a un personaje que no es un jugador y que suele tener un comportamiento automático.

Sin embargo, cuando lo emplean los jóvenes se refieren a alguien sin personalidad. Es decir, se utiliza para referirse a una persona que no tiene voluntad propia, que se deja llevar por los demás y que copia comportamientos que ve a su alrededor.

'Ser madre' es otra de las expresiones que no puede faltar en esta lista. En esta ocasión, la palabra madre se usa para mostrar admiración hacia una persona por algo que ha dicho o hecho. Por ejemplo, cuando alguien da una opinión que creen que es la más acertada la elogian diciendo que 'es madre'.

En este sentido, seguro que más de uno ha usado el verbo 'servir' en infinitud de ocasiones. Sin embargo, para los más jóvenes ha tomado un nuevo significado. Se trata de una expresión que viene del inglés, 'serving cunt', y que al español se traduce como 'servir coño'. Se emplea cuando una persona se muestra muy poderosa en lo que hace. Por ejemplo: "Sirvió coño delante de todos, dio un discurso que nos dejó sin palabras".

Por último, pero no menos importante, está la expresión de 'la queso' cuyo origen se remonta a una telenovela llamada 'El amor invencible'. "Así soy, y la queso, y la que soporte", comentó una de sus personajes.

De esta forma, el clip se hizo viral en TikTok y, desde entonces, muchos la utilizan para transmitir que así son, que no van a cambiar, y que si a alguien le parece mal, que lo soporte.

Esta es una selección de términos, pero también hay más palabras que pertenecen a la jerga juvenil como: APS (Amigos Para Siempre), lore (la historia de una persona), random (algo aleatorio o fruto del azar), shippear (unir a dos personas en un romance aunque no sea real), piquete (para algunos jóvenes esta palabra es sinónimo de flow), dar cringe (sensación que produce ver a alguien en una situación vergonzosa o ridícula), red flage (es una advertencia o una alarma ante un tipo de actitud o de comportamiento que no es conveniente para una persona) o pov (se trata de una forma de contar algo desde el punto de vista personal).