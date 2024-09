Ley seca en Logroño: la ciudad prohíbe consumir bebidas en la calle después de medianoche

C. G.

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado en su pleno de este martes, ya de forma definitiva, la modificación de la Ordenanza de Ruidos que prohíbe consumir bebidas en las calles del Casco Antiguo a partir de las doce de la noche y hasta las ocho de la mañana.

Esta es una muestra más de que el equipo de Gobierno municipal “trabaja con determinación” para la mejora de la situación acústica de la zona antigua de la ciudad, ha defendido el concejal del Medio Ambiente, Jesús López, que ha contado en la votación con el apoyo de todos los grupos salvo Vox, que se ha abstenido.

Esta modificación de la Ordenanza ya fue aprobada de forma provisional y ahora entra en vigor tras la aprobación definitiva “de algo tan simple” a pesar de que “la oposición quiera debatir de ello”, ha dicho.

Bodegas de Logroño Imagen cedida Logroño, la enópolis de España: un enclave turístico mágico para disfrutar de la tradición del vino

Menos ruido en el Casco Antiguo

“Quizás no contentamos a todos con nuestro trabajo, pero nosotros no dudamos de que son los pasos correctos, con la suspensión de licencias de hostelería y terrazas o el cambio en las ordenanzas”, ha incidido el concejal, que ha recalcado que el Ayuntamiento “hace todo lo posible” para que no haya ruido en el Casco Antiguo.

Pero lo hace “sin erigirse en azote de la hostelería”, sino “buscando que hosteleros y vecinos puedan convivir de forma lógica”. “No creemos que nos deban dar lecciones de cómo atajar un problema cuya causa no está en la hostelería, sino en quien hace cosas que no debe”, ha subrayado.

La concejala del Grupo Socialista Carmen Urquía ha incidido en que “debemos estar alerta para tomar otras medidas que mitiguen el ruido” porque “se deben tomar medidas para proteger a los vecinos, porque no tomar medidas les hace cómplices con los problemas que causan las actividades de ocio”.