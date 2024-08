Soy dermatólogo y estas son las cinco cosas que nunca le haría a mi piel: "Puede producir manchas"

El cuidado de la piel forma parte de la rutina de gran parte de la población, por lo que es importante ser cuidadoso y aplicar los productos que realmente pueden ayudar a nuestro cutis. Por ello, muchos dermatólogos han utilizado las redes sociales como altavoz y así instruir a sus seguidores.

Uno de los profesionales que se ha encargado de utilizar su canal de TikTok para desmontar mitos y ayudar a sus seguidores es Álex Ocampo (@alex.docampo.derma). Actualmente, el vídeo cuenta con más de 324.700 reproducciones y casi 5.700 'me gusta'.

El profesional ha hecho una lista con cinco puntos en los que indica qué cosas no le haría nunca a su piel. En primer lugar, ha hecho referencia a la frecuencia con la que usamos productos hidratantes: "No elimina las arrugas a largo plazo y hace que crezca el ácaro demodex, que puede causar sensibilidad".

Para continuar, hace hincapié en que el precio de las lociones no garantiza su efectividad: "Confiar en cremas antiarrugas caras, sin principios activos efectivos". Las campañas publicitarias no siempre se ajustarían a la realidad de lo que se consigue con estos productos: "Solamente tienen compuestos exóticos, como flores o caviar. Pero no tienen ningún principio activo, como la vitamina C o retinol".

La tercera es evidente: tener cuidado con el tiempo de exposición al sol al que sometemos a nuestra piel. Indica que, aunque no es beneficioso estar una cantidad excesiva de horas en el interior, tampoco lo es el otro extremo: "Ir a la playa a ponerse moreno a propósito solo consigue estropear nuestra piel, arrugarla y provocar cáncer cutáneo a largo plazo".

El siguiente punto tiene como protagonista al limón, ya que en ocasiones se utiliza como remedio para eliminar las manchas en la cara. No solo no es efectivo, sino que "puede producir inflamación" y hacer que aparezcan "más manchas".

Por último, el quinto error es no consultar a un profesional, especialmente si se tiene algún problema específico en la piel. "Si tengo un acné o una rosácea graves es imposible que se curen solamente con cremas de venta libre. Por ello, es fundamental ir al dermatólogo para que te diagnostique correctamente y trate la raíz del problema, que es la producción excesiva de sebo en la glándula sebácea".

Compartiendo trucos

En los comentarios, muchos de los seguidores de Álex Docampo han querido compartir su experiencia personal en este ámbito. Uno de ellos ha hecho caso a una de las afecciones que ha nombrado en el vídeo: "Mi dermatólogo me dijo que para la rosácea solo podía ayudar la luz pulsada, no hay ninguna crema que vaya bien según él...".

Esta opción le ha gustado mucho al creador de contenido: "¡Es una gran ayuda! Dependiendo del caso, hay que usar también cremas o pastillas". También ha recibido algunas preguntas, como cuáles serían los remedios para las manchas compatibles con el embarazo. En este caso, el recomienda el ácido azelaico: "Es totalmente seguro".