Convierte tu hogar en 'la Casa del fútbol’: Movistar te trae el mejor fútbol

Un palco para disfrutar del mejor fútbol, con el máximo detalle y con toda la calidad que permite la tecnología en cuestión de imagen y de sonido para vivir cada partido y cada competición de una forma casi tan intensa como desde el propio estadio. Pero aún mejor, claro, porque estas localidades premium están... en nuestro salón. Esta es la propuesta con la que Movistar pretende trasladar a nuestros hogares -literalmente- su consideración como 'la Casa del fútbol'. Más cómodo, imposible.

La operadora, a través de miMovistar, ostenta la mejor oferta de entretenimiento del mercado audiovisual en una única plataforma, algo que en el caso del deporte rey se multiplica. Y es que, además de su habitual oferta de ocio, añade un catálogo único en el mercado que incluye todo el fútbol, es decir, todas las competiciones nacionales e internacionales de equipos y selecciones más relevantes. Además, Movistar le aporta un valor añadido a todo este ecosistema futbolístico a través de canales específicos y programas especializados que, junto a las retransmisiones más cuidadas, nos acercan cada detalle de lo que pasa sobre el verde de la mano de los mejores profesionales y colaboradores, como Carlos Martínez o Álvaro Benito y Maldini, entre otros.

Es, sencillamente, la mejor opción para disfrutar del fútbol. Porque es ver el partido pero también entenderlo y saborearlo, disfrutar de un ‘tiempo extra’ para paladear todo aquello que en directo pasa desapercibido para el espectador pero que, en un análisis posterior, ayuda a entender mejor cada jugada. Son maneras, en definitiva, de “hacer fútbol”, como expresa la operadora, y de enriquecer la experiencia de visionado. Lo único que Movistar no puede garantizar es que gane tu equipo.

Funcionalidades que enriquecen la experiencia

Ahora que la nueva temporada se atisba ya en el horizonte es el momento también de mirar al futuro y aprovechar la oferta de Movistar para no dejarlo hasta última hora. Aunque incluso para los más remolones hay argumentos por los que optar por esta opción para ver fútbol. Además de lo estrictamente deportivo, la tecnología también multiplica las ventajas para que el visionado trascienda el aquí y el ahora y podamos ver fútbol o los programas que queramos dónde y cuándo mejor nos venga.

La conectividad es clave en este abanico de funcionalidades exclusivas que pone sobre la mesa Movistar en su plataforma, lo que beneficia no solo a los amantes del balompié sino a quien prefiera otro tipo de contenidos. La mejor noticia para ellos es que Movistar permite dos reproducciones simultáneas en dos dispositivos diferentes y que no necesariamente deben compartir una ubicación única.

Y todo este contenido y experiencia inigualable continúa esté donde esté el usuario, gracias a la app que permite disfrutar de todo Movistar en el smartphone, Tablet, PC o Smart TV, desde la que acceder a un extenso catálogo que incluye no solo el deporte sino una gran oferta de cine, series y documentales, con más de 80 canales temáticos de toda índole, además de las televisiones en abierto más habituales.

Innovación para todos

Todo ello se combina con un poder inédito en manos del espectador, funcionalidades únicas que delatan la clara apuesta de la operadora por llevar la innovación a todos sus clientes para redundar en una experiencia de usuario más ágil, eficiente y sencilla. No solo en el manejo por los menús se nota esta vocación de ponerse en el lado de sus clientes: donde más brilla esta filosofía es en las opciones disruptivas que nos facilitan la vida. Por ejemplo, si pensamos en cómo podíamos grabar hace años contenido televisivo, el sistema que pone sobre la mesa Movistar parece de ciencia-ficción: guardar cualquier contenido, tanto antes como durante la emisión para ver dentro de los siguientes seis meses.

Además, el usuario puede pausar un directo, rebobinar o repetir algo para poder disfrutarlo con más calma a posteriori sin necesidad de estar conectado. Incluso mediante el sistema U7D es posible acceder a cualquier contenido emitido durante la última semana. Y todo ello organizado de acuerdo a las más estrictas preferencias personales dado que también es posible crear hasta cuatro perfiles distintos. Cada uno de ellos es capaz de almacenar sus propias listas y recomendaciones personalizadas.

Son, en definitiva, funcionalidades en las que el usuario puede no reparar hasta que tiene la necesidad de ellas. Herramientas útiles que conviene tener a mano de cara a la nueva temporada que está a punto de empezar para asomarse desde el palco VIP de nuestra casa al mejor fútbol y no perderse ningún detalle de la emoción, la pasión y, por qué no, la polémica que nos espera. Fútbol en estado puro.