Adiós al turismo: esta es la playa más masificada de toda España y que te conviene evitar

Cada verano, España tiene que convivir con un problema: la masificación de turistas. Nuestro país es conocido por el buen clima que suele tener durante todo el año en algunas zonas, lo que provoca que no deje de recibir visitantes incluso en los meses de invierno.

Los puntos más visitados de nuestro país son aquellos que tienen salida a la playa. Por ello, suelen ser los más masificados. Si viajamos a algunos puntos como la Comunidad Valenciana, Cataluña o incluso Andalucía o Canarias, nos costará encontrar playas que no estén llenas de turistas.

Una situación que se acentúa en verano, desde que el calor empieza a apretar en junio hasta que se esconde a últimos de septiembre. Sin embargo, siempre hay lugares que están más masificados que otros. Por ello, si queremos huir de las aglomeraciones, lo mejor es que no vayamos a las playas de Benidorm, las cuales son las más masificadas de toda España.

¿Qué playas debemos evitar?

España es el destino turístico por excelencia. Al menos en Europa y en lo que a la búsqueda del clima mediterráneo se refiere. La llegada del verano provoca que muchas personas se marchen de vacaciones para conocer otros lugares o para regresar aquellos en los que fueron felices.

Disfrutar de una buena playa o de la gastronomía de algún lugar son motivos suficientes para elegir una localización a la que desplazarnos. Para hacernos una idea, el mes de agosto de 2023 dejó un total de 10 millones de turistas extranjeros desplazados hasta nuestras fronteras.

España cuenta con más de 7.000 kilómetros de costa, lo que da lugar a más de 3.500 playas. Algunas destacan por su belleza. Otras por el tipo de su arena. Otras porque directamente están formadas por piedras en las que casi no podemos pisar. Unas son de fácil acceso mientras que otras lo tienen prácticamente imposible. Y así podríamos ir eligiendo y descartando playas.

Sin embargo, un criterio muy importante a la hora de elegir o no qué playa visitamos es lo masificada que pueda estar. Si sabemos que hay mucha gente, intentaremos no ir a este destino y optar por otro diferente. Sin embargo, no todo el mundo tiene claro cuáles son las costas que más llenas de turistas están.

Dos bañistas disfrutan de una playa en Benidorm.

Las que se llevan la palma en España las tenemos en la Comunidad Valenciana. Más concretamente en la zona de Benidorm. Si queremos huir de las masificaciones lo mejor es pensar en no ir hasta Alicante. Sin embargo, tendremos los mismos problemas si elegimos otros destinos polémicos.

Lo mismo sucede, por ejemplo, en la Playa de las Américas de Tenerife. O en la Playa de la Concha de San Sebastián, una de las más bonitas y famosas de España, pero a la vez de las más visitadas y transitadas en verano. De hecho, aunque haga frío y no nos podamos bañar, lo mejor para disfrutar de la Concha es ir en invierno. Junto con estas playas, otras que se masifican cada verano son Cala Turqueta en Menorca o la Playa de la Barceloneta en Barcelona.

¿Cuál es la mejor alternativa?

España es un país que cuenta con muchas de las playas que consideramos las mejores o las más bonitas del mundo. Sin embargo, estas suelen estar llenas de gente siempre. Por ello, cada vez más personas se afanan en buscar algunas alternativas sin irse muy lejos.

Una de las playas más buscadas de toda España se encuentra en Huelva, ya que esta provincia cuenta con tres de los cincos puntos de costa más grandes de todo el país. Destaca la Playa del Parque, en Doñana, que tiene 28 kilómetros de extensión. Esta zona es cada vez más popular por su gastronomía, su belleza y por su oferta hotelera.

Sin embargo, no solo España ofrece oportunidades inmejorables. También lo hace nuestro país vecino, Portugal. De hecho, muchas de las personas que apuestan por ir a Huelva lo hacen también poniendo un ojo en el país luso, ya que a tan solo un paso están las impresionantes playas del Algarve.

No obstante, Portugal es mucho más que esta conocida zona. Precisamente en el país vecino tenemos la playa más grande de toda Europa y la tercera más grande del mundo. A menos de dos horas de nuestro país tenemos la Costa da Caparica con una extensión de 230 kilómetros.

Una zona repleta de playas donde tenemos la más grande de Europa con 45 kilómetros de largo, desde la península de Troia hasta la playa de Melides. Este inmenso arenal se ha ido dividiendo con el paso del tiempo en varias zonas como son Melides, Comporta, Aberta Nova, Carvalhal, Pego, Atlântica, Bico das Lulas, Tróia-Galé y Tróia-Mar.

Estas son las playas preferidas de las personas que viven en Lisboa por su cercanía con la capital. Su longitud permite que sea muy difícil no encontrar una zona que no esté masificada incluso los fines de semana. Cuanto más al sur vayamos, más fácil será estar en primera línea de playa.

Por último, esta región es increíble para hacer una escapada porque junto a una de las playas más impresionantes de Europa tenemos la belleza del Parque Natural de la Serra da Arrábda, un paraje único que destaca por su biodiversidad. Además, allí podemos disfrutar de otros lugares como la Reserva Botánica de las Dunas de la Península de Tróia o el Estuario del Río Sado.